Red Bull Racing heeft op social media de lachers op haar hand gekregen met een post die volgde op het nieuws dat Lewis Hamilton vanaf 2025 de plaats in gaat nemen van Carlos Sainz Jr. bij Ferrari. De Oostenrijkse renstal deelde een filmpje van Max Verstappen en Sergio Pérez die de 'rijderswissel' van een afstandje bekeken.

Gisteren schudde de Formule 1-wereld op haar grondvesten toen het nieuws naar buiten kwam dat Hamilton een contract had getekend bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakt na dit seizoen de overstap naar Maranello en neemt daar het stoeltje over van Sainz, met wie de onderhandelingen over een nieuw contract al een tijdje stroef verliepen. Vanaf dat moment werd er ook direct gespeculeerd over de toekomst van de Spanjaard; gaat hij wellicht het vrijgekomen stoeltje bij Mercedes vullen? Bij Red Bull Racing volgden ze alle ontwikkelingen ontspannen op afstand en de admin van het social media-account besloot op ludieke wijze in te haken op de uiterst verrassende ontwikkelingen.

Filmpje van Verstappen en Pérez over 'rijderswissel'

Op het Instagram-account van Red Bull Racing verscheen een filmpje van Max Verstappen en Pérez die met enige verbazing een rijderswissel aan het aanschouwen waren. Het betrof hier een oude video, maar Red Bull vond het wel passend deze nu nogmaals te delen. "Gewoon deze video nog even één keer opnieuw delen", zo luidde het bijschrift. Het was duidelijk dat de Oostenrijkse renstal hiermee wilde inhaken op de gebeurtenissen bij Ferrari en Mercedes.

Veel lof voor inhaakactie Red Bull

In het filmpje is een verbaasde Verstappen te zien die enige tijd voor zich uit kijkt, om vervolgens te roepen: "Wow! Hee! Ze wisselen toch niet van coureurs?" Pérez haakt er vervolgens met een stalen gezicht op in. "Jawel, dat hebben ze zojuist gedaan", aldus de Mexicaan. Deze posts van Red Bull ontvangt veel lof op social media. In de reacties looft het merendeel van de mensen de ludieke inhaakactie op de transfer van Hamilton naar Ferrari.