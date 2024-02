Lewis Hamilton (39) en Ferrari hebben gisteren wereldkundig gemaakt dat zij een overeenkomst hebben bereikt over een contract met ingang van 2025. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt het komende seizoen dus nog voor Mercedes, alvorens hij richting Maranello vertrekt. Voor hoeveel jaar hij heeft getekend, lijkt nu ook bekend te zijn.

Gisterenochtend doken plots de geruchten op dat Hamilton een akkoord zou hebben bereikt met Ferrari. Later op de dag werden deze speculaties bevestigd door de betrokken partijen. Hamilton stapt na het komende seizoen over van Mercedes naar Ferrari en zal bij de Italiaanse renstal het stoeltje overnemen van Carlos Sainz. In het officiële statement liet de Scuderia weten dat Hamilton "een meerjarige overeenkomst" had getekend, maar over de exacte contractduur werd niets bekendgemaakt. Maar zoals wel vaker in de Formule 1, druppelen de details uit de overeenkomst nu toch langzaam naar buiten.

Hamilton heeft 2+1-contract getekend bij Ferrari

Journalist Leo Turrini stelde bij Sky Sports Italia te weten voor welke periode Hamilton een contract had getekend bij Ferrari. Volgens hem betreft het een 2+1-contract, wat inhoudt dat Hamilton voor twee jaar heeft getekend, met de optie voor nog een jaar. Mocht deze optie gelicht worden, dan blijft de zevenvoudig wereldkampioen tot medio 2027 aan boord van de Italiaanse renstal. Tegen die tijd heeft Hamilton de respectabele leeftijd van 42 jaar bereikt. Dat dit geen probleem hoeft te zijn, heeft Fernando Alonso wel laten zien. De Spanjaard is eveneens 42 jaar, maar presteert nog altijd op een hoog niveau.

Transfer Hamilton is nieuws van het millennium

Turrini stelde verder dat de overstap van Hamilton 'het nieuws van het millennium' was en dat de Brit hoogstwaarschijnlijk aan 'zijn laatste avontuur' gaat beginnen bij Ferrari, alvorens hij zijn helm aan de wilgen hangt. Hamilton komt bij Ferrari te rijden naast Charles Leclerc. Turrini denkt niet dat de Monegask moeite heeft met de komst van de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik denk dat hij niet bang is om te concurreren met een legende als Lewis", zo stelt de Italiaanse journalist.