Red Bull heeft zojuist bekendgemaakt dat het in 2024 een Nederlandse coureur op de grid gaat zetten voor de F1 Academy, de vrouwenklasse die gelieerd is aan de Formule 1. Emely de Heus (20) zal met MP Motorsport onder de vlag van het merk Red Bull deelnemen aan de competitie.

Met de 20-jarige De Heus staan er straks twee Nederlandse coureurs op de grid van de F1 Academy. Eerder werd al bekend dat Maya Weug de kleuren van Ferrari mocht verdedigen bij het Italiaanse Prema Racing. De Heus zal voor Red Bull in de bolide van MP Motorsport stappen. Ook Hamda en Amna Al Qubaisi maken hun opwachting voor de Red Bull-familie. Zij zullen uitkomen namens respectievelijk Red Bull Racing en Visa Cash App RB (ViCARB).

Loopbaan Emely de Heus

De Heus begon haar loopbaan in de racerij in 2015 in het karten. Ze doorliep de IAME X30-kampioenschappen alvorens ze in 2019 de overstap maakte naar de Italiaanse Formule 4. In 2020 won de Emirati-coureur drie races in de Formule 4 van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna keerde ze terug naar de Italiaanse variant en reed ze vervolgens ook de FIA F3-test op Magny-Cours. In 2023 reed ze in de F1 Academy met MP Motorsport en eindigde als derde overall in het rijdersklassement met vier eerste plaatsen en een totaal van 207 punten.