De F1 Grand Prix van Japan, die verreden wordt op het iconische circuit van Suzuka, blijft tot minimaal medio 2029 op de kalender van de Formule 1 staan. Circuiteigenaar Honda en het FOM zijn een contractverlenging van vijf jaar overeengekomen. De laatste twee edities op dit circuit werden gewonnen door Max Verstappen, die dit deed met behulp van een Honda-motor.

Honda werkt inmiddels al een aantal jaren samen met Red Bull en is sindsdien bijzonder succesvol geweest. Samen met de Japanse krachtbron wist Red Bull Racing meerdere prijzen te winnen de afgelopen seizoenen. Dat de Grand Prix van Japan nu tot medio 2029 op de kalender blijft staan, is een nieuwe overwinning voor Honda. De Japanse motorbouwer is namelijk eigenaar van het circuit waarop deze race doorgaans verreden wordt, namelijk het Suzuka International Racing Course. Honda bereikt een akkoord met het FOM over een contractverlenging van vijf jaar.

Suzuka maakt deel uit van DNA van Formule 1

In Japan kan met de nieuwe deal eindelijk opgelucht adem gehaald worden. Japan was namelijk één van de weinige circuits dat na dit seizoen geen gegarandeerde plek meer had op de Formule 1-kalender. Deze dreiging is met de nieuwe vijfjarige-deal voorlopig getackeld. De vorige overeenkomst van Suzuka met het FOM had een duur van drie seizoenen. "Suzuka is een speciaal circuit en maakt deel uit van het DNA van de sport", zo reageerde Formule 1-CEO Stefano Domenicali op de nieuwe overeenkomst. Suzuka staat al sinds 1987 als vaste gastheer voor de Grand Prix van Japan op de kalender.