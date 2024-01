Andretti voorlopig niet in de Formule 1, 'Maleisië wil terugkeren op de kalender' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste drie weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, zo is inmiddels bij alle teams bekend wanneer het doek van de nieuwe auto gaat. Daarnaast weten we ook welk team in 2025 in ieder geval niet op de grid zal staan: Andretti Motorsport. De Amerikanen hadden goede hoop vanaf volgend seizoen mee te doen, maar zijn door de FOM de deur gewezen.

Leclerc te gefocust op Verstappen? "Hij wil alleen Max of de snelste coureur in F1 verslaan"

Charles Leclerc is volgens Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, veel te gefocust op het verslaan van Max Verstappen of wie dan ook op dat moment de beste coureur in F1 is, maar krijgt in zijn zoektocht naar een titel ook weinig hulp van Ferrari. "Leclerc is er niet in geïnteresseerd om sneller te zijn dan Carlos Sainz, of om als vierde te eindigen. Hij wil alleen Max Verstappen verslaan, of wie dan ook de snelste coureur in de Formule 1 is", stelt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Schumacher ziet druk bij Mercedes: "Red Bull heeft waarschijnlijk een verrassing in petto"

Volgens Ralf Schumacher is het 'beter voor F1' als Mercedes snel weer voorin mee kan strijden en Red Bull Racing uit kan dagen. De Duitser denkt echter ook dat het team van Max Verstappen 'nog een verrassing' in petto heeft voor 2024. Het zal 'sommige mensen gaan verbazen'. "Het is zeer, zeer belangrijk voor de Formule 1 om opnieuw een sterk Mercedes aan de top te hebben. Mercedes moet zo snel mogelijk het tij keren, daar bestaat geen twijfel over. Als dat niet gebeurt, dan zal de zwakke periode alleen nog maar langer duren", vertelt hij. Meer lezen? Klik hier!

'Volgende circuit in de wachtrij: Petronas wil F1 in 2026 terug laten keren in Maleisië'

Het Sepang International Circuit zou over een paar jaar wel eens terug kunnen keren op de F1-kalender. De laatste race was tijdens het seizoen 2017, maar hier zou snel verandering in kunnen komen. Dit weet Reuters woensdag te melden. Het is het volgende gerucht in een periode waarin er veel geruchten zijn en er veel nieuws is omtrent nieuwe circuits in F1. Op basis van drie bronnen stelt Reuters dat er door Petronas, sponsor van Mercedes en naamgever van het circuit in Sepang, een poging wordt gewaagd om de race weer op de kalender te krijgen. Meer lezen? Klik hier!

Andretti krijgt nul op rekest: elfde Formule 1-team op de grid voorlopig van de baan

De Formule 1 gaat voorlopig geen elfde team op de grid krijgen. Michael Andretti hoopte lange tijd om in 2025 met zijn renstal toe te treden tot de koningsklasse, maar die plannen gaan voorlopig in de ijskast. Formula One Group, ook wel de FOM, heeft het plan namelijk van tafel geveegd. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de lange soap. In 2028 zou het team opnieuw een poging kunnen wagen. Meer lezen? Klik hier!

Mario Andretti reageert op afwijzing door Formule 1: "Ik ben er kapot van"

Woensdag werd bekend dat het team van Andretti niet op een deelname aan de Formule 1 hoeft te rekenen in 2025. De aanvraag van de Amerikanen - onder leiding van Michael en Mario Andretti - is afgewezen. Het nieuws slaat in als een bom bij laatstgenoemde. De voormalig wereldkampioen reageert verslagen op de afwijzing. Meer lezen? Klik hier!