Charles Leclerc is volgens Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, veel te gefocust op het verslaan van Max Verstappen of wie dan ook op dat moment de beste coureur in F1 is, maar krijgt in zijn zoektocht naar een titel ook weinig hulp van Ferrari.

Op het YouTube-kanaal van Cameron F1 wordt Windsor geïnterviewd over onder meer de situatie van Leclerc. Windsor denkt dat Leclerc, in dezelfde auto, net zo snel kan zijn als Verstappen. "Als Ferrari net zo snel is als de Red Bull op verschillende circuits, dan denk ik dat Charles (Leclerc) heel weinig fouten zal maken op belangrijke momenten, zowel in de kwalificaties als in de races."

Veel fouten Ferrari

Volgens Windsor is Leclerc slachtoffer geweest van veel strategische en mechanische fouten van Ferrari, die hem een paar keer punten hebben gekost. "Veel fouten zijn naar mijn mening het gevolg ervan dat Ferrari elke race achter de feiten aanloopt, en dus qua afstelling de limiet moet opzoeken om genoeg rondetijd te vinden. Ze zitten altijd op het randje, een beetje vergelijkbaar met Mercedes. Tel daar alle politiek bij op die bij Ferrari om de hoek komt kijken als ze niet winnen, en dan weet je waarom die fouten erin sluipen."

Leclerc alleen gefocust op Verstappen

Toch weet Windsor ook dat Leclerc zelf fouten heeft gemaakt. Volgens de Brit is hier een logische verklaring voor: Verstappen. "Leclerc is er niet in geïnteresseerd om sneller te zijn dan Carlos Sainz, of om als vierde te eindigen. Hij wil alleen Max Verstappen verslaan, of wie dan ook de snelste coureur in de Formule 1 is. Hij weet dat hij dat kan doen, omdat hij het al gedaan heeft. Hij heeft races gewonnen en weet dat hij een kampioenschap kan winnen. Hij zit dus constant op de limiet in een auto die ook al op de limiet zit. Daarom zien we meer fouten van hem. Als de Ferrari goed genoeg is, denk ik dat Charles heel sterk zal zijn. Ik zou hem op gelijke hoogte zetten met Max en Lewis als het aankomt op zijn gevoel voor de auto, en het omgaan met de banden. De realiteit is echter dat ze waarschijnlijk niet zo snel als Red Bull zullen zijn, en dat ze ongeveer zullen zitten waar ze vorig jaar ook al stonden, of misschien iets dichterbij."