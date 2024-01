Volgens Ralf Schumacher is het 'beter voor F1' als Mercedes snel weer voorin mee kan strijden en Red Bull Racing uit kan dagen. De Duitser denkt echter ook dat het team van Max Verstappen 'nog een verrassing' in petto heeft voor 2024. Het zal 'sommige mensen gaan verbazen'.

In gesprek met Deutsche Pressse-Agentur laat Schumacher zich uit over Mercedes, de hoop in bange dagen voor de Duitse F1-fans. Toch is het volgens Schumacher niet alleen voor Duitsland, maar ook voor F1 belangrijk dat de Silver Arrows weer mee gaan doen. "Het is zeer, zeer belangrijk voor de Formule 1 om opnieuw een sterk Mercedes aan de top te hebben. Mercedes moet zo snel mogelijk het tij keren, daar bestaat geen twijfel over. Als dat niet gebeurt, dan zal de zwakke periode alleen nog maar langer duren."

Mercedes begrijpt auto niet

Volgens Schumacher heeft het huidige tijdperk bewezen dat Mercedes, dat al meerdere concepten heeft geprobeerd en in 2024 weer met een nieuw concept komt, nog niet begrijpt hoe het maximale uit de auto's van dit tijdperk gehaald kan worden. "Als dit doorgaat, zou dat betekenen dat ze duidelijk niet meer begrijpen hoe ze een winnende auto moeten bouwen. Dat zou fataal zijn voor een merk als Mercedes, gezien de successen van de afgelopen jaren."

Red Bull met verrassing?

Volgens Schumacher kan het, naast alles wat er bij Mercedes moet gebeuren, ook haast niet anders of Red Bull heeft achter de schermen gewerkt aan iets wat de fans en andere teams compleet gaat verrassen. "Red Bull heeft waarschijnlijk iets verrassends in petto voor het komende seizoen dat sommige mensen zal verbazen. Er is niets om te suggereren dat Max Verstappen en Red Bull hun dominantie niet zullen voortzetten."