James Vowles heeft jarenlang samengewerkt met Lewis Hamilton binnen het team van Mercedes, en vertelt enorm onder de indruk te zijn van de mentaliteit van de zevenvoudig wereldkampioen.

Vowles begon zijn loopbaan in de Formule 1 in 2001 bij het team British American Racing, dat later via Honda Racing en Brawn GP omgedoopt zou worden tot het hedendaagse Mercedes. De afgelopen jaren vervulde hij de rol van technical director bij de Duitse grootmacht, maar in januari van 2023 begon hij aan een nieuw avontuur als teambaas van Williams. Door de jaren heen heeft de 44-jarige Brit met verschillende grote namen samengewerkt, waaronder Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Briljante mentaliteit

"Lewis was toen hij bij ons kwam, en is nog steeds, de meest getalenteerde coureur waarmee ik gewerkt heb binnen mijn Mercedes-carrière, inclusief Michael Schumacher", vertelt Allison in de High Performance Podcast. "Hij heeft zoveel natuurlijk talent. Zijn mentaliteit was briljant toen hij bij ons kwam. Ik snap waarom hij succesvol is. Hij denkt: 'Ik ga iedere race ten koste van alles winnen. Het maakt niet uit tegen welke prijs, ik ga die race winnen. Punt.'"

Tweede en derde plaatsen

Die mentaliteit heeft de 39-jarige coureur inmiddels wat bijgeschaafd: "Als je vandaag de dag met hem praat, heeft hij geaccepteerd dat tweede plaatsen en derde plaatsen belangrijk zijn bij het winnen van wereldkampioenschappen", vervolgt Vowles. "Bouwen en samenwerken met het team op de dagen dat je niet kan winnen, geeft veel meer voldoening dan iedereen aan de kant duwen om die ene race te winnen."