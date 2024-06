De Ferrari's hadden het met elkaar aan de stok tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen opnieuw allebei niet in de buurt van de podiumposities en het feit dat ze met elkaar vochten, maakte hen des te meer gefrustreerd.

Leclerc en Sainz kwalificeerden zich als vijfde en zesde op het Circuit de Barcelona-Catalunya, respectievelijk. Terwijl Max Verstappen en Lando Norris vooraan streden om de overwinning, die uiteindelijk naar de Limburger ging, pakte Lewis Hamilton de laatste plek op het podium af van Mercedes-ploegmaat George Russell. Daarachter werden Leclerc en Sainz, in diezelfde volgorde, kleurloos vijfde en zesde. De twee teamgenoten toucheerden in de openingsfase toen de thuisheld buitenlangs Leclerc ging, maar de Monegask wist later de positie terug te pakken op versere banden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton twijfelt "absoluut niet" aan beslissing om Mercedes in te ruilen voor Ferrari

Duidelijke strategie

"We hadden een duidelijke strategie op het begin om allebei onze banden te sparen en later aan te vallen," begon Leclerc tegenover de aanwezige media in Montmeló. "Carlos spaarde niet in bocht 14 en natuurlijk had hij toen de mogelijkheid om mij in te halen in bocht 1, wat zonde is aangezien we allebei tijd verloren. Ik beschadigde mijn voorvleugel, omdat Carlos de bocht nam en niet zag dat ik aan de binnenkant zat, en dat maakte onze race alleen maar lastiger. Ik begreep het punt er niet van, aangezien ons voor de race was duidelijk gemaakt dat we tijdens dat deel van de wedstrijd moesten sparen."

OOK INTERESSANT: 'Technisch directeur Ferrari tekent bij Aston Martin, ruimbaan voor komst Adrian Newey'

Reageren voor volgende race

"Het is een beetje onnodig," vervolgde de man die de tweede plek in de tussenstand is kwijtgeraakt aan Norris. "Ik snap echter ook wel dat het zijn thuisrace is en het is ook een belangrijk moment voor zijn carrière, dus ik gok dat hij iets spectaculairs wilde doen. Maar ik was waarschijnlijk niet de juiste persoon om dat mee te doen." Tegenover Viaplay was Leclerc ook niet te spreken over de prestaties van de SF-24: "We zitten een eind van Red Bull en McLaren af qua racepace en daar moeten we echt naar gaan kijken. Dit is nu twee races op rij en we kunnen niet wachten en races verspillen. We moeten dus reageren voor de volgende race."

Gerelateerd