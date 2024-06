Charles Leclerc kreeg na afloop van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje een reprimande aan zijn broek. Lando Norris was nogal verbaasd dat de Ferrari-coureur niet zwaarder bestraft werd, zo liet hij merken tegenover Max Verstappen die hem het nieuws kwam vertellen.

Op de vroege zaterdagmiddag op het Circuit de Barcelona-Catalunya zagen we een ietwat chaotische slotfase van Vrije Training 3. Iedereen kwam in de laatste minuten naar buiten om een kwalificatiesimulatie te doen. Lance Stroll kwam in de vijfde bocht op de baan in het dorpje Montmeló de Mercedes van Lewis Hamilton tegen. "Deze fucking gast denkt dat hij alleen op de baan rijdt!", klonk het over de boardradio van de Aston Martin-coureur. De boze Canadees besloot in te rijden op Hamilton en er was even licht contact, resulterend in een reprimande voor Stroll. Hij was echter niet de enige.

Slechts een reprimande

Leclerc vond dat hij door Norris werd opgehouden door de zesde bocht. De Ferrari-coureur toonde zijn ongenoegen door onverwachts naar links te sturen in de remzone van bocht zeven en hij raakte Norris. Naast Stroll werd ook Leclerc op het matje geroepen voor het overschrijden van artikel 33.4 van het sportief reglement, waarin staat je op geen enkel moment onnodig langzaam, onvoorspelbaar of op wat voor manier dan ook gevaarlijk mag rijden. De Monegask kreeg een reprimande, zijn eerste van het seizoen. Drie reprimandes worden door de stewards omgezet in een gridstraf van tien plekken.

Norris kwam erachter dat Leclerc niet zwaarder was bestraft, toen Verstappen het hem vertelde na de kwalificatie. "Het is te gek voor woorden dat hij een reprimande heeft gekregen", begon de Limburger. "Is dat wat hij heeft gekregen?!", antwoorde Norris verbaasd. "Ja, alleen een reprimande". De McLaren-coureur was duidelijk niet onder de indruk van de beslissing van de stewards en reageerde: "Mijn hele voorvleugel was fucked". Ook Verstappen zelf leek zich er niet in te kunnen vinden: "Ik weet het, ja. Gek!" Bekijk de beelden van het gesprek tussen de twee toppers uit de kwalificatie hier.

