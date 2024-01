Woensdag werd bekend dat het team van Andretti niet op een deelname aan de Formule 1 hoeft te rekenen in 2025. De aanvraag van de Amerikanen - onder leiding van Michael en Mario Andretti - is afgewezen. Het nieuws slaat in als een bom bij laatstgenoemde.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid kan voorlopig in de ijskast gezet worden. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, heeft de FOM op dit moment definitief een streep gehaald door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Andretti reageert

In een statement van de FOM vallen verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo wordt er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook wordt er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM zou het nieuwe team niet meteen competitief genoeg zijn. Op het internet is er al met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. Voormalig wereldkampioen Andretti reageert kort maar krachtig: "Ik ben er kapot van. Ik zeg voorlopig niks anders, want ik kan geen andere woorden vinden dan kapot van."