Andretti krijgt nul op rekest: elfde Formule 1-team op de grid voorlopig van de baan

De Formule 1 gaat voorlopig geen elfde team op de grid krijgen. Michael Andretti hoopte lange tijd om in 2025 met zijn renstal toe te treden tot de koningsklasse, maar die plannen gaan voorlopig in de ijskast. Formula One Group, ook wel de FOM, heeft het plan namelijk van tafel geveegd.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid kan voorlopig in de ijskast gezet worden. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, heeft de FOM op dit moment definitief een streep gehaald door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Niet competitief

De FIA liet bij monde van Mohammed Ben Sulayem al meermaals weten het 'bid' van Andretti wel te zien zitten, maar het laatste woord is voor de FOM. In een uitgebreid statement van de FOM wordt er beschreven waarom ervoor gekozen is om het project voorlopig de deur te wijzen: "Ons beoordelingsproces heeft uitgewezen dat een elfde team momenteel niet genoeg waarde zou toevoegen aan het kampioenschap. De enige manier waarop dit zou kunnen, is als een nieuwe deelnemer meteen competitief is. Wij geloven niet dat de aanvrager een competitieve deelnemer zou zijn."

Motoren

Ook het feit dat Andretti in eerste instantie deel wil nemen met een motor van één van de huidige fabrikanten, wordt als schadelijk gezien voor 'de prestige en reputatie van het kampioenschap'. Vanaf 2028 zou Andretti zelf kunnen beschikken over eigen motoren. Vanaf dat moment staat de deur wél weer op een kier. "We kijken wel anders naar een nieuwe aanmelding voor het kampioenschap in 2028 als fabrieksinschrijving van General Motor en met een General Motors-krachtbron." Ten slotte wordt ook nog in het statement geschreven dat de naam van Andretti niet voldoende waarde naar de Formule 1 brengt: "De naam van Andretti heeft wel wat herkenbaarheid binnen de Formule 1. Ons onderzoek wijst echter uit dat de Formule 1 meer waarde naar het Andretti-merk brengt dan andersom."