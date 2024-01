Penelope jaagt Verstappen stuipen op het lijf, Viaplay mikt op houden Formule 1-rechten | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste drie weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, zo is inmiddels bij alle teams bekend wanneer het doek van de nieuwe auto gaat. Ondertussen hoorden we plannen vanuit Viaplay om de Formule 1-rechten vanaf 2025 opnieuw te bemachtigen. Penelope had daarnaast weer eens een mooi moment met Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Penelope laat Max Verstappen schrikken tijdens simrace

Max Verstappen was de afgelopen week weer druk bezig met simracen, vooral met Team Redline en in Real Racers Never Quit. Af en toe komt Penelope, de dochter van Kelly Piquet, even langs. Deze week leverde dit echter hilarische beelden op. Meer lezen? Klik hier!

CEO Viaplay Nederland gelooft in behouden F1-rechten: "Goede kans om door te gaan"

Roger Lodewick, die deze maand door Viaplay werd aangesteld als SEO en SVP van Viaplay Nederland, heeft het idee dat het behouden van de uitzendrechten van F1 ondanks concurrentie van Canal+ en Ziggo Sport een realistisch scenario is. "“Ik ben een heel positief mens! Ik heb trouwens het geluk dat ik die onderhandelingen niet zelf hoef te doen. Dat blijft Peter Nørrelund [EVP en Chief Sports & Sports Business Development Officer bij de Viaplay Group] doen. Hij is daar heel bedreven in. Ik heb er daardoor goede vertrouwen in", zegt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

Jordan denkt dat het goed zit bij Red Bull voor 2024: 'Ik zie dat Adrian rustig en blij is'

Red Bull Racing beleefde het afgelopen seizoen een jaar om nooit te vergeten. Voor 2024 hopen teams als Mercedes en Ferrari het gat natuurlijk te dichten gedurende de winter, maar volgens Eddie Jordan is er eigenlijk geen kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is. "Vergeet even niet dat mijn fietsmaat Adrian Newey is. Hij vertelde mij dat hij niet meeging naar Abu Dhabi omdat hij de laatste puzzelstukjes moest leggen voor de Red Bull van volgend jaar. Je weet hoe Adrian is. Hij geeft niet zoveel weg. Je weet wel op de manier hoe hij praat dat hij vrij rustig en blij is over de plek waar ze staan." Meer lezen? Klik hier!

Hakkinen gist naar Mercedes-situatie: "Groot vraagteken rondom het team"

Het team van Mercedes hoopt in 2024 om de weg naar voren weer te vinden en Red Bull het vuur aan de schenen te leggen. Mika Hakkinen vraagt zich af of de Duitse renstal wel stappen heeft kunnen maken en denkt dat het sowieso allemaal vrij onzeker is rondom het team. "Mercedes staat op een kruispunt, het is lang geleden dat er zo'n groot vraagteken achter het team stond", zegt hij onder meer. Meer lezen? Klik hier!

E-Prix Saoedi-Arabië: Frijns grijpt net naast zege achter winnende Cassidy

Zaterdag werd alweer de derde ronde van het Formule E-kampioenschap gereden in Diriyah in Saoedi-Arabië. Het werd een mooie race voor Robin Frijns, die uiteindelijk wel nipt zijn meerdere moest erkennen in Nick Cassidy, die er met de zege vandoor ging. Frijns pakte dus de tweede stek en Oliver Rowland werd derde. Meer lezen? Klik hier!