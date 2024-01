Roger Lodewick, die deze maand door Viaplay werd aangesteld als SEO en SVP van Viaplay Nederland, heeft het idee dat het behouden van de uitzendrechten van F1 ondanks concurrentie van Canal+ en Ziggo Sport een realistisch scenario is.

In gesprek met Motorsport.com geeft Lodewick toe dat ook hij, bij het begin van Viaplay in Nederland, moest wennen aan de nieuwe namen. Toch was dit volgens Lodewick niet het grootste probleem van Viaplay. “Zoals zovelen ben ik opgegroeid met het commentaar van Olav Mol, dus om twee andere stemmen te horen was ook voor mij even wennen. Nelson [Valkenburg] en Melroy [Heemskerk] hadden grote schoenen om te vullen. Dat heeft een beetje tijd nodig, maar ik denk dat ze het heel goed doen. Samenvattend ben ik als kijker dus heel tevreden. Op dat vlak staat het allemaal perfect. Maar als bedrijf zijnde hebben we heel veel dingen niet goed gedaan. Ik realiseer me dat het makkelijk is om dat nu zo even te zeggen. Maar de eerste marketingcampagne in Nederland luidde: ‘We come in peace.’ Daarmee sla je de plank natuurlijk meteen al helemaal mis! Dat is zo on-Nederlands. Viaplay is een centraal geleide organisatie, maar als het om sport gaat, moet je gewoon op lokaal niveau actief zijn om het sentiment goed aan te kunnen voelen. Dat is toen niet gebeurd.”

Viaplay afgelopen twee jaar zoekende

Lodewick blikt vervolgens terug op de eerste twee jaar van Viaplay in Nederland. "Je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan kijken naar het televisieproduct Viaplay en je kan kijken naar het bedrijf Viaplay. Als je het over het televisieproduct hebt, dan denk ik dat Viaplay een heel mooi aanbod heeft. Het was redelijk gedurfd om het met vrij weinig gevestigde namen op te zetten, dus om met nieuwe gezichten fris te beginnen. Iedereen heeft daar natuurlijk zo zijn eigen mening over en dat maakt dat je zoiets ook nooit echt helemaal goed kunt doen. Maar het was dus de keuze om het met nieuwe gezichten te doen. Ik denk dat het in het eerste jaar allemaal wat stroef ging. Men was nog een beetje zoekende."

Lodewick vervolgt: "Wie zijn we precies? Maar vorig jaar was er een ontzettend goede stap vooruit. Iedereen leek relaxter te zijn geworden en alles leek daardoor wat natuurlijker te verlopen. Persoonlijk vind ik het als Formule 1-fan heel cool dat figuren als David Coulthard bij de uitzending worden betrokken, terwijl er voorheen alleen maar uit een Nederlands vaatje werd getapt. Dit zijn wel mensen die wat extra’s kunnen toevoegen. Daarnaast vind ik ook dat presentator Koen Weijland goede stappen heeft gezet. Ik ken hem uit mijn esports-tijd, toen hij nog als commentator voor de KPN eDivisie actief was. Toen kon je al zien dat hij iets speciaals over zich heeft. Ik denk dat hij een groot talent is en zich nog verder kan ontwikkelen tot iets heel groots."

Toekomst F1 bij Viaplay

Lodewick geeft aan dat hij de toekomst wat betreft F1 bij Viaplay positief tegemoet ziet, ondanks dat de rechten van de Formule 1 voor 2025 en daarna beschikbaar zijn en er behoorlijk wat concurrentie is. “Ik ben een heel positief mens! Ik heb trouwens het geluk dat ik die onderhandelingen niet zelf hoef te doen. Dat blijft Peter Nørrelund [EVP en Chief Sports & Sports Business Development Officer bij de Viaplay Group] doen. Hij is daar heel bedreven in. Ik heb er daardoor goede vertrouwen in. Ik weet dat het altijd anders kan aflopen en mocht dat zo gebeuren, dan zien we dan wel weer verder. Maar ik denk echt dat we een heel goede kans hebben om door te gaan. En als we doorgaan, dan denk ik dat het Nederlandse publiek ook het idee krijgt: ‘Oké, Viaplay doet niet drie jaar Formule 1 en daarna alleen nog maar Premier League, Bundesliga en darts, Viaplay is écht de plek voor de Formule 1 in Nederland en dat moeten we gewoon omarmen.’ En daarmee speel je eigenlijk ook meteen een andere kaart als Ziggo langzaam weg, als alternatief. Want wij zouden dan in totaal zes of zeven jaar de rechten in handen hebben in een periode dat de Formule 1 dé sport is die je als tv-zender moet hebben. Viaplay is dan echt het thuis van de Formule 1 in Nederland.”