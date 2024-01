Het team van Mercedes hoopt in 2024 om de weg naar voren weer te vinden en Red Bull het vuur aan de schenen te leggen. Mika Hakkinen vraagt zich af of de Duitse renstal wel stappen heeft kunnen maken en denkt dat het sowieso allemaal vrij onzeker is rondom het team.

Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld. Inmiddels zijn we natuurlijk alweer in 2024 aanbeland en dat wordt een jaar waarin de formatie van Toto Wolff opnieuw probeert aan te haken bij het team van Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Groot vraagteken

Voorlopig is het allemaal nog koffiedik kijken hoe het ervoor staat bij de ooit zo dominante formatie. Eigenlijk is men alweer twee jaar aan het emmeren om de nieuwe auto's beter te leren begrijpen en lijkt men aan het einde van vorig seizoen nog steeds geen duidelijk antwoord gevonden te hebben. Hakkinen vraagt zich dan ook af hoe de sfeer momenteel in Brackley is: "Mercedes staat op een kruispunt, het is lang geleden dat er zo'n groot vraagteken achter het team stond", citeert Motorsport.com de voormalig Formule 1-coureur.

Blind vertrouwen

De wereldkampioen van 1998 en 1999 stipt aan waar het op dit moment aan ontbreekt bij de formatie van Wolff: "Na een decennium vol succes hebben de afgelopen twee jaar een grote stempel gedrukt op management en het personeel. En dat is maar goed ook! Ze moeten nu ook boos zijn. Ze moeten weer de onvoorwaardelijke wil krijgen om te winnen. Het team moet weer een eenheid worden met blind vertrouwen in elkaar. Dat ontbreekt op dit moment."