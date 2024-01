Zaterdag werd alweer de derde ronde van het Formule E-kampioenschap gereden in Diriyah in Saoedi-Arabië. Het werd een mooie race voor Robin Frijns, die uiteindelijk wel nipt zijn meerdere moest erkennen in Nick Cassidy, die er met de zege vandoor ging. Frijns pakte dus de tweede stek en Oliver Rowland werd derde.

We moeten nog even wachten tot de Formule 1 weer van start gaat, maar fans van het formuleracen kunnen inmiddels hun hart alweer ophalen met de Formule E. Op zondag stond alweer de derde E-Prix van het seizoen op het programma. De tweede race van het jaar werd eerder dit weekend al gereden, waarbij Jake Dennis er met de zege vandoor ging. Zaterdag was het Rowland die vanaf pole position vertrok met Frijns in zijn kielzog. Cassidy en Vandoorne begonnen derde en vierde.

Bliksemstart Frijns

Het was de Nederlander die fantastisch uit de startblokken schoot en Rowland gelijk te grazen nam. Na het uitwisselen van de nodige attack modes tussen de coureurs, wist Cassidy zich uiteindelijk voor Frijns te posteren. Het tweetal reed weg van de rest van het veld en duidelijk was dat de strijd om de overwinning tussen hen zou gaan. Vanaf P1 probeerde Cassidy de voorsprong op de Envision-coureur te managen, en die voorsprong bleek zo'n beetje tussen de anderhalve en twee seconden.

Zege Cassidy

Daarmee wist hij uiteindelijk als eerste over de streep te komen. Frijns moest richting het einde nog een beetje in zijn achteruitkijkspiegels kijken voor de aanstormende Rowland, maar écht in gevaar kwam de Nederlander niet meer, waardoor hij een mooie tweede plek wist te noteren. Nyck de Vries stelde uiteindelijk behoorlijk teleur: hij kwam niet verder dan de veertiende stek.