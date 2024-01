Max Verstappen was de afgelopen week weer druk bezig met simracen, vooral met Team Redline en in Real Racers Never Quit. Af en toe komt Penelope, de dochter van Kelly Piquet, even langs. Deze week leverde dit echter hilarische beelden op.

Verstappen heeft de feestdagen en de vakantie inmiddels achter de rug en is in januari al weer volop in voorbereiding op het seizoen 2024 in F1, waarin hij voor de vierde keer op rij wereldkampioen kan worden en de favoriet zal zijn voor de titel. Verstappen bereid zich echter niet alleen voor door middel van een fysieke voorbereiding en veel trainen. De Nederlander heeft ook andere manieren om zich voor te bereiden op het F1-seizoen, dat op 2 maart begint met de Grand Prix van Bahrein.

Simracen

Net zoals de afgelopen jaren bereid Verstappen zich ook met simracen voor op een nieuw en intensief seizoen. Zo deed de Nederlander al mee aan de virtuele 24 uur van Daytona, die hij met Team Redline won in de GTD-klasse. Ook heeft hij al drie races gereden in de Real Racer Never Quit, waar hij twee van de drie races won en in de andere race derde werd. Daarnaast racet hij nog meer virtueel, maar dan iets minder competitief.

Penelope laat Verstappen schrikken

Tijdens één van die races besloot Penelope, de dochter van Kelly Piquet (vriendin van Verstappen) en ex-vriend Daniil Kvyat, Verstappen maar eens te laten schrikken. Hier slaagde ze behoorlijk in, zo is te zien op social media, vooral ook omdat de Nederlander met koptelefoon totaal niet in de gaten had dat Penelope achter hem stond. Verstappen kon er echter wel om lachen en ging vervolgens door met zijn race.