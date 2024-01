Verstappen spreekt over Penelope Piquet, Komatsu noemt prestaties Steiner 'gênant' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker stevenen we af op de start van het nieuwe seizoen. De eerste drie weken van januari zitten er alweer op en we beginnen steeds meer te weten te komen over het nieuwe seizoen, met name de data waarop het doek van de nieuwe Formule 1-bolides gaat. Op maandag hoorden we een aantal berichten rondom Haas, waar Guenther Steiner voornamelijk van mening is dat er veel te weinig geld was binnen het team. Opvolger Ayao Komatsu kraakt juist de prestaties van zijn voorganger.

Steiner zag amper financiële middelen bij Haas: 'Met mes deelgenomen aan vuurgevecht'

Guenther Steiner is van mening dat hij niet veel meer had kunnen doen om Haas uit de achterhoede van F1 te krijgen. Volgens Steiner waren de financiële mogelijkheden bij het team niet enorm en voelde het 'alsof we [Haas] met een mes deelnamen aan een vuurgevecht'. Het ging niet goed afgelopen jaar, dat weet ik wel. Ik ben niet achterlijk. Maar als je het van mijn kant bekijkt, wat kon ik doen om te verbeteren? Iedereen weet dat alle andere teams veel meer investeerden. Het was alsof we met een mes deelnamen aan een vuurgevecht", stelt hij. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over dochter Kelly Piquet: "Altijd sfeer in de tent met haar in de buurt"

Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen in F1, laat weten dat hij in het dagelijks leven en thuis niet veel naar muziek luistert. De sfeer wordt namelijk vooral gemaakt door vriendin Kelly Piquet, haar dochter Penelope en de katten. Verstappen vertelt: "Voor de sfeer hoef ik geen muziek aan te hebben staan. Er is altijd wel sfeer in de tent met de kleine Penelope die rondloopt of de katten die elkaar aan het terroriseren zijn." Meer lezen? Klik hier!

Speciale countdown op Madrid-website verraadt aankondiging nieuwe Grand Prix

Het lijkt erop dat we de Grand Prix van Madrid op de kalender gaan krijgen. Vorige week hoorden we al de nodige berichten over een eventuele bekendmaking op dinsdag en blijkt er ook een speciale website met een countdown te zijn waaruit blijkt dat de race in de Spaanse hoofdstad eraan komt. Tevens werden er nog andere aanwijzingen gesignaleerd. Meer lezen? Klik hier!

Komatsu kraakt prestaties Haas van 2023: "Het is gênant, het is echt beschamend"

Haas is een nieuwe weg ingeslagen met Ayao Komatsu, nadat de prestaties van Guenther Steiner tegenvielen. De Japanner begrijpt dat de Italiaan aan de kant is geschoven. Hij geeft de prestaties van vorig jaar nog een trap na. De nieuwe voorman vertelt: "Gene wil op dit moment weg van die plek achteraan op de grid. Je zag en hoorde hoe ongelukkig hij is. Ik bedoel, wie is er nu blij met een laatste plaats? Het is gênant. Het is echt beschamend." Meer lezen? Klik hier!

Red Bull houdt unieke prijsvraag: win aanwezigheid bij lancering van de RB20

Red Bull Racing trekt op 15 februari het doek van de RB20, het nieuwe speeltje voor Max Verstappen en Sergio Pérez, waarmee men opnieuw de wereldtitel hoopt te pakken. Fans van de renstal kunnen meedoen aan een prijsvraag, waarmee je aanwezig kunt zijn bij de onthulling van de wagen in Milton Keynes. Meer lezen? Klik hier!