Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen in F1, laat weten dat hij in het dagelijks leven en thuis niet veel naar muziek luistert. De sfeer wordt namelijk vooral gemaakt door vriendin Kelly Piquet, haar dochter Penelope en de katten.

Verstappen heeft al veel vriendinnen gehad, maar geen van die relaties duurde zo lang als zijn huidige relatie met Kelly Piquet. Piquet had voor haar relatie met Verstappen een relatie met een andere oud-coureur van Red Bull Racing: Daniil Kvyat. Tijdens deze relatie kreeg Piquet ook haar dochter: Penelope Kvyat. Eigenlijk vlak daarna gingen Kvyat en Piquet uit elkaar.

Verstappen over Penelope

In gesprek met Formule 1 Magazine zegt Verstappen dat hij eigenlijk niet al te veel muziek luistert. "Eigenlijk heel weinig, thuis is het vooral de TV die aanstaat." Toch is het nooit stil. Verstappen zegt dat hij zich in ieder geval nooit hoeft te vervelen met Kelly Piquet en dochter Penelope in de buurt. "Voor de sfeer hoef ik geen muziek aan te hebben staan. Er is altijd wel sfeer in de tent met de kleine Penelope die rondloopt of de katten die elkaar aan het terroriseren zijn."

Verstappen in F1

Of Penelope er veel van mee zal krijgen is de vraag, maar Kelly Piquet is vaak te zien rondom raceweekenden van Verstappen. De Nederlander is, sinds hij in oktober 2020 begon met de relatie met Kelly Piquet, drie keer wereldkampioen geworden in F1. De Nederlander heeft inmiddels meerdere records op zijn naam staan en zal in 2024 weer als favoriet beginnen aan het nieuwe seizoen in de koningsklasse. Ook tijdens deze races zal Kelly Piquet vaak tijdens de raceweekenden aanwezig zijn.