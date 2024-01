Nadat een week geleden het Formule E-seizoen officieel het begin was van het auto- en motorsportseizoen 2024, gaat komend weekend IMSA beginnen aan het eerste raceweekend met de 24 uur van Daytona. De kwalificatie werd afgelopen weekend al verreden, met vijf Nederlanders in actie.

Het IMSA-seizoen 2024 gaat volgend weekend als tweede raceklasse in 2024 van start. In de raceklasse zal er tot het weekend van 10 oktober gereden worden, met in totaal elf races. Dit zijn races in de Verenigde Staten, maar ook in Europa en andere continenten. Vijf races zijn onderdeel van de Michelin Endurace Cup (allemaal races van zes uur of langer), terwijl zes races onderdeel zijn van de WeatherTech Sprint Cup (races van 2 uur en 40 minuten of korter). Er zijn zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de race punten te verdienen. Aan het einde van het seizoen is er vervolgens in zowel het algemeen klassement (alle vier de categorieën) als in de vier individuele categorieën een wereldkampioen.

Nederlanders in IMSA

IMSA bestaat uit vier categorieën: GTP (Grand Touring Prototype), Le Mans Prototype 2 (LMP2) en GTD (GT Daytona), die dan weer bestaat uit GTD Pro en GTD. In 2024 doen er vijf Nederlanders mee in IMSA. Renger van der Zande is een bekende naam en zal proberen in de GTP-klasse mee te strijden om de titel. Verder doet ook Tijmen van der Helm in dezelfde GTP-klasse mee, terwijl Nicky Catsburg in GTD Pro-klasse te vinden is. Tot slot Larry ten Voorde en Indy Dontje, die meedoen in de GTD-klasse. In de LMP2-klasse zullen geen Nederlanders uitkomen. De Belgen zijn met zeven coureurs nog wat beter vertegenwoordigd.

Roar Before 24 uur van Daytona

Zoals altijd staat voor het eerste raceweekend van het seizoen de kwalificatie voor de 24 uur van Daytona op het programma, het weekend dat ook wel bekend staat als de Roar Before 24. Cadillac bleek met P1 en P2 te domineren in zowel de algemene uitslag als in de GTP-klasse, waarbij Pipo Derani met Jack Aitken en Tom Blomqvist pole position zou veroveren. Van der Zande moest het hierdoor in de tweede auto van Cadillac met zijn team, dat bestaat uit Scott Dixon, Alex Palou en Sebastien Bourdais, doen met P2. Een prima uitgangspositie voor de Nederlander. Hetzelfde geldt voor Van der Helm, die vanaf P9 gaat beginnen. Ten Voorde gaat komend weekend starten vanaf P26, Catsburg begint vanaf P43, en Dontje gaat met zijn team vanaf P52 beginnen. In de LMP2 begint Ben Keating met zijn team vanaf pole, terwijl in de GTD Pro Seb Priaulx vanaf P1 begint en in de GTD Parker Thompson vanaf P1 in de klasse gaat beginnen. Kijk hieronder de hele kwalificatie terug.