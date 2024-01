Lars Leeftink

Dinsdag 9 januari 2024 16:25 - Laatste update: 16:29

Het jaar 2024 wordt niet alleen voor meer dan de helft van de coureurs een spannend jaar als het gaat om hun contract. Ook voor twee Grands Prix staat in 2024 hun toekomst in F1 op het spel.

In 2024 is het wederom de bedoeling dat er 24 races worden gehouden. Sinds de coronacrisis begin 2020 is het de Formule 1 niet gelukt om 24 races te organiseren. Vooral de Grand Prix van China bleek elk jaar weer spelbreker te zijn, terwijl vorig jaar ook de Grand Prix van Emilia-Romagna niet door kon gaan. Daardoor waren er 22 races in plaats van 24 races en liet het recordaantal races in een F1-seizoen nog even op zich wachten. In 2024 lijkt het dan echt te gaan gebeuren. De Grand Prix van China staat nog steeds op de kalender en lijkt door te gaan. Voor twee races wordt het seizoen 2024 erop of eronder in een poging ook in 2025 weer een plekje op de kalender te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull presenteert in 2024 eigen hypercar

Grand Prix van Groot-Brittannië

Het eerste circuit dat wellicht aan haar laatste seizoen bezig is in de Formule 1, is het historische circuit Silverstone. Op het circuit zijn inmiddels 58 races gereden, waardoor komend seizoen de 59ste race op Silverstone verreden gaat worden. Op Monaco en Monza na is er op geen enkel ander circuit vaker gereden dan op Silverstone. De vraag is of dit in 2025 ook weer het geval zal zijn. Het contract loopt namelijk af. In 2023 werd gemeld dat een nieuw contract 'een kwestie van tijd' was, maar vooralsnog is het stil rondom de contractonderhandelingen. De vraag is of hier nog verandering in gaat komen of dat 2024 het laatste jaar wordt dat de koningsklasse in Groot-Brittannië zal racen. Het is iets wat bijna niet voor te stellen is, maar wat wel een steeds realistischer scenario wordt.

Grand Prix van Japan

Het andere circuit dat na 2024 wellicht van de kalender gaat verdwijnen en al behoorlijk wat races heeft georganiseerd, is de Grand Prix van Japan. Deze race wordt altijd gehouden op het circuit Suzuka. Toch loopt ook hier het contract eind 2024 af. Suzuka heeft al meer dan dertig F1-races georganiseerd en is inmiddels een bekend gezicht met een circuit dat geliefd is bij veel fans en coureurs. Het is meestal ook een goedbezocht raceweekend, aangezien Japan enorm veel F1-fans heeft. Er zijn momenteel weinig ontwikkelingen rondom een nieuw circuit, waardoor het nog maar de vraag is of het contract vernieuwd gaat worden.

Concurrenten

De vraag is of en zo ja uit welk land Japan en Groot-Brittannië concurrentie hebben voor 2024. Er zijn een paar landen die vaak in de geruchten terug te vinden zijn. Zo wordt een terugkeer van een race in Maleisië vaak gesuggereerd, maar moet de organisatie vooral haar financiën op orde hebben om dit mogelijk te maken. Daarnaast is Afrika het enige bewoonde continent waar momenteel nog geen F1-race gehouden wordt. Zeker Lewis Hamilton wil hier verandering in brengen. Rwanda en Zuid-Afrika worden daarbij vaak genoemd als mogelijke locaties. Ook een terugkeer van Vietnam wordt wel eens als mogelijkheid genoemd, terwijl landen als Frankrijk en Duitsland altijd op de loer liggen mochten ze een kans krijgen om weer een F1-race te organiseren.

Conclusie

Suzuka en Silverstone zijn twee circuits met veel historie in F1, waardoor veel mensen zich amper kunnen voorstellen dat ze van de kalender verdwijnen. Wat dat betreft zijn de contractverlengingen van Monaco en België, ook twee historische circuits, wellicht een goede voorbode. Toch zijn er genoeg kapers op de kust voor Suzuka en Silverstone om allesbehalve zeker te zijn van hun zaak.