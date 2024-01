Guenther Steiner is van mening dat hij niet veel meer had kunnen doen om Haas uit de achterhoede van F1 te krijgen. Volgens Steiner waren de financiële mogelijkheden bij het team niet enorm en voelde het 'alsof we [Haas] met een mes deelnamen aan een vuurgevecht'.

Steiner was er vanaf het seizoen 2016 bij toen het Amerikaanse team de Formule 1 als het meest recente nieuwe team kwam versterken. Het begin was nog wel aardig, met prima resultaten en consistent strijden om plekken in de top tien. Toch kende Haas alleen in 2018 een redelijk jaar als het gaat om de uitslag bij de constructeurs: vijfde. Verder kwam het nooit hoger dan P8. De laatste jaren heeft het team echter vooral achterin rondgereden en kwam het niet verder dan P9 of P10 bij de constructeurs, iets waar Gene Haas klaar mee was. In 2023 werd het team tiende en laatste bij de constructeurs, waarna er onenigheid bestond tussen Haas en Steiner over hoe het F1-team in de toekomst verder moest. Hierdoor werd het contract van Steiner eind 2023 niet verlengd en besloot Haas met Ayao Komatsu als teambaas het nieuwe seizoen in te gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Webber onder de indruk van eerste seizoen Piastri: "Niet in onze stoutste dromen"

Steiner gaat in op vertrek bij Haas

In gesprek met Racer.com gaat Steiner in op zijn vertrek bij Haas. De Italiaan moet toegeven dat het in 2023 niet zo fantastisch ging met Haas, maar volgens hem had hij niet veel meer kunnen doen en heeft hij zich altijd 100% ingezet om het team te verbeteren. "Het ging niet goed afgelopen jaar, dat weet ik wel. Ik ben niet achterlijk. Maar als je het van mijn kant bekijkt, wat kon ik doen om te verbeteren? Iedereen weet dat alle andere teams veel meer investeerden. Het was alsof we met een mes deelnamen aan een vuurgevecht."

Steiner over aanpak bij Haas

Steiner vervolgt: "De afgelopen vijf jaar zijn er zoveel dingen anders geworden en dat heeft allemaal te maken met de budgetcap. Mensen vroegen mij wel eens of wij de budgetcap al hadden aangetikt, maar dat betekent helemaal niks meer. Je moet hem aantikken met je uitgaven aan upgrades, je uitgaven aan normale zaken moet je verlagen. Dat werkte tien jaar geleden, maar nu niet meer. Je moet gewoon doen wat andere teams doen, want iedereen doet het. Het is net zoals wanneer je een goede auto ontwikkelt, dan doet iedereen je na. Dat moet je met de structuur van je team ook doen."