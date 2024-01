Oscar Piastri heeft er een uitstekend eerste jaar in de Formule 1 opzitten en de man uit Australië heeft genoeg indruk gemaakt. Manager Mark Webber is trots op zijn pupil nadat hij ook nog een jaar aan de kant stond.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende upgrades die succesvol zijn gebleken. De laatste races deed het team steeds uitstekend mee en men had richting de laatste races van het seizoen goede hoop op mooie resultaten. Dat lukte, want beide wagens mochten bijvoorbeeld in Japan en Qatar mee naar het podium.

Werk aan de winkel

Uiteindelijk werd het dus een prachtig rookieseizoen voor Piastri. Manager Webber is onder de indruk: "Over het algemeen ben ik natuurlijk heel trots en blij. Zelfs in onze stoutste dromen hadden we niet kunnen verwachten dat hij met zo'n seizoen zou beginnen. Maar nu hij tegen de beste coureurs ter wereld heeft geracet, weet hij dat er werk aan de winkel is", vertelt hij aan Motorsport.com. Dat alles gebeurde nadat hij een jaar aan de kant stond: "Het is nooit goed voor een coureur om vijftien maanden niet te racen. Hij heeft wel wat getest, maar echt racen is onvervangbaar."

Achter de feiten aan

Volgens de voormalig Red Bull-coureur herstelde zijn coureur goed: "In de eerste zes maanden liep hij daardoor vaak wat achter de feiten aan, hoewel Oscar dat niet als excuus wil gebruiken. Zo is hij namelijk niet. Het is op dit niveau natuurlijk geen bonus als je vijftien maanden niet op de grid hebt gestaan, geen pitstops hebt gemaakt of safety cars hebt meegemaakt. Het was dus even schrikken hoeveel pijn het gat deed. Maar hij pakte het goed op. Daarnaast had het team het aanvankelijk moeilijk, waarna de derde race zijn thuisrace was. Psychologisch kwam er in het begin dus veel op hem af, maar hij ging er heel goed mee om."