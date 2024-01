Het lijkt erop dat we de Grand Prix van Madrid op de kalender gaan krijgen. Vorige week hoorden we al de nodige berichten over een eventuele bekendmaking op dinsdag en blijkt er ook een speciale website met een countdown te zijn waaruit blijkt dat de race in de Spaanse hoofdstad eraan komt.

Er wordt al tijden druk gespeculeerd over een mogelijke Grand Prix in Madrid. Natuurlijk rijden we al tijden de Grand Prix van Spanje in Barcelona, maar het zou dus zomaar kunnen dat er een tweede race in Spanje bij gaat komen. Mohammed ben Sulayem liet een tijdje geleden al weten dat hij het wel zag zitten om twee races in Spanje te rijden. Liberty Media ziet het aan de andere kant wat minder zitten om twee races in het Formule 1-gekke land te rijden.

Countdown

Afgelopen week hoorden we weer verschillende geruchten over de vermeende nieuwe aanwinst van de kalender. Volgens die berichtgeving gaan we op dinsdag meer horen en bepaalde signalen op het internet lijken dat nu inderdaad te bevestigen. Zo is de website ifema.es/en/f1 online gegaan, waarop een countdown te zien is richting morgen. In de titel van het tabblad lezen we de tekst 'Coming Soon | F1 Madrid'. Daarnaast zijn er ook foto's gemaakt van bijvoorbeeld een bus waarop reclame gemaakt wordt voor de race in Madrid.