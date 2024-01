Haas is een nieuwe weg ingeslagen met Ayao Komatsu, nadat de prestaties van Guenther Steiner tegenvielen. De Japanner begrijpt dat de Italiaan aan de kant is geschoven. Hij geeft de prestaties van vorig jaar nog een trap na.

Steiner en Haas zijn eigenlijk al jarenlang een combinatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de Formule 1-paddock, maar daar kwam twee weken geleden plotsklaps een eind aan. De Italiaan, die onder fans geliefd werd door zijn hilarische bijdrage aan de Netflix-hitserie Drive to Survive, moet het veld ruimen bij de Amerikaanse renstal wegens een gebrek aan consistentie in de resultaten. Hij wordt vanaf dit seizoen vervangen door Komatsu. Daarmee kwam er een eind aan een samenwerking sinds 2014.

Kritiek Haas

Met name de povere resultaten van het team zorgden ervoor dat Haas de stekker eruit heeft getrokken met de Italiaan: Hier zitten we dan in ons achtste jaar met meer dan 160 races achter de rug en we hebben nog nooit een podium gehad. De laatste paar jaren zijn we tiende of negende geworden. Ik zit hier niet om te zeggen dat het Guenthers schuld is of iets dergelijks, maar het is gewoon de juiste tijd te zijn om een verandering aan te brengen en een andere richting te proberen, omdat het er niet op lijkt dat doorgaan met wat we hadden, echt ging werken", zei eigenaar Haas onder meer.

Trap na

Nieuwbakken teambaas Komatsu sluit zich daar nu bij aan: "Gene wil op dit moment weg van die plek achteraan op de grid. Je zag en hoorde hoe ongelukkig hij is. Ik bedoel, wie is er nu blij met een laatste plaats? Het is gênant. Het is echt beschamend.", klinkt het duidelijk tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat het positief is dat Gene ongelukkig is met waar we nu staan. Als de mensen in het team denken: 'Oké, we staan laatste, maar we zijn niet zeker waar we naartoe willen omdat Gene niets zegt', dan zullen ze misschien denken dat Gene het wel goed vindt dat we veldvulling zijn. Maar dat is duidelijk niet het geval."