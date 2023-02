Red Bull en Alfa Romeo verrijden eerste meters, Verstappen ging uiteten met Hamilton | GPFans Recap

Jan Bolscher

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere de eerste beelden van Formule 1-auto's op het circuit in 2023. Zowel Red Bull Racing als Alfa Romeo verreden een shakedown met het nieuwe wapenfeit, en deelden daar beelden van op social media. Verder heeft Max Verstappen zich uitgelaten over zijn relatie met Lewis Hamilton, heeft Audi een steekje onder water uitgedeeld aan Mercedes, heeft Mercedes-topman Andrew Shovlin zich lovend uitgelaten over de zevenvoudig wereldkampioen en heeft Fernando Alonso laten weten dat hij in Lance Stroll een toekomstig wereldkampioen ziet. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Red Bull Racing en Alfa Romeo verrijden eerste meters

Te beginnen met Red Bull Racing en Alfa Romeo. De Oostenrijkse grootmacht verreed vandaag een shakedown op het circuit van Silverstone. Dit gebeurde in het kader van een filmdag, wat betekende dat Max Verstappen en Sergio Pérez beiden maximaal 100 kilometer mochten verrijden. De eerste beelden van de RB19 in actie check je hier. Alfa Romeo was op haar beurt afgereisd naar Barcelona. Daar werd ook de C43 onderworpen aan een eerste proefrit, al viel hier vooral de afwijkende vloer op ten opzichte van de vloer die werd gepresenteerd tijdens de autolancering. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen ging uiteten met Hamilton

Verstappen heeft een inkijkje gegeven in zijn relatie met Hamilton. De twee lijken soms zowel op als naast de baan twee uitersten te zijn, maar van haat en nijd is geen sprake. Volgens Verstappen kunnen hij en de Brit prima door één deur, iets dat haaks staat op het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. "We hebben samen gegeten in Abu Dhabi en we hadden veel plezier en een goede tijd samen, dus in dat opzicht is alles in orde", vertelde de tweevoudig wereldkampioen onder andere. "Natuurlijk willen we iedereen verslaan, ook Lewis. Maar we zijn coureurs, dus dat is normaal." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Audi wil laten zien waar 'Made in Germany' voor staat

Audi treedt vanaf 2026 toe tot de Formule 1 als strategisch partner van het team van Sauber. De Duitse fabrikant gaat motoren leveren aan de renstal, en heeft ondanks de achterstand qua kennis en ontwikkeling ten opzichte van de overige leveranciers hoge verwachtingen: "Het is onze doelstelling om in het derde jaar vooraan mee te doen en om dat te doen hebben we een uitstekende motor nodig", vertelde Adam Baker, hoofd van de Formule 1-afdeling van Audi, tegenover Bild. "We willen laten zien waar 'Made in Germany' voor staat: een betrouwbare krachtbron die op het hoogste niveau presteert. We zijn ontzettend trots dat er eindelijk weer vanuit een Duitse uitvalsbasis deel gaat worden genomen aan de Formule 1." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton kan uitstekend verliezen

Hamilton gaat alweer even mee in de Formule 1 en hoewel de zevenvoudig wereldkampioen grootse succes heeft geboekt, moest hij ook wel eens door de zure appel heen bijten. Volgens Mercedes trackside engineer Andrew Shovlin kan de Britse coureur dat als geen anders en is hij goed in verliezen: "Je kan Lewis natuurlijk niet vragen om blij te zijn wanneer hij een race heeft verloren. Zo werkt dat niet. Maar hij kan wel heel goed tegen zijn verlies. Vooral als je iemand nodig hebt die terug komt en de volgende race wint. Hij is eigenlijk beter in verliezen dan de meesten die ik heb gezien", klonk het onder andere tegenover de BBC. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Stroll toekomstig wereldkampioen?

Als het aan tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ligt behoort Lance Stroll tot de coureurs die het in zich hebben om het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen. De Spanjaard zal aankomend seizoen met zijn Canadese teamgenoot de kleuren van Aston Martin gaan verdedigen. "In Lance heeft het team een coureur die super jong is, super getalenteerd en de mogelijkheid heeft om wereldkampioen te worden. Om hem dat te zien bereiken en daar een rol in te hebben gespeeld, of dat nu achter het stuur is of niet, zal speciaal voor mij zijn", aldus Alonso. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

