Jeen Grievink

Vrijdag 10 februari 2023 13:47

Max Verstappen en Lewis Hamilton lijken soms - zowel op als naast de baan - twee uitersten te zijn, maar van haat en nijd is geen sprake. Volgens Verstappen kunnen hij en Hamilton prima door één deur, iets dat haaks staat op het beeld dat de buitenwereld van hen heeft.

De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton bereikt in 2021 een absoluut hoogtepunt. Tijdens dat jaar vochten de twee kemphanen tot aan de laatste race wiel aan wiel om het kampioenschap. Gedurende het seizoen werd er regelmatig vanuit beide kampen met modder gegooid. Ook afgelopen jaar werden er her en der steekjes uitgedeeld, maar volgens Verstappen zorgt dat niet voor een "probleem" tussen hem en Hamilton. Tijdens de teampresentatie van Oracle Red Bull Racing in New York liet de Nederlander weten goed overweg te kunnen met zijn rivaal van Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen had "goede tijd" samen met Hamilton

Verstappen was uiteraard aanwezig bij de lancering van de RB19 in New York en daar werd hem gevraagd naar zijn relatie met Hamilton. Er zou een behoorlijke spanning heersen tussen de twee sterren van de Formule 1, maar Verstappen ziet dat anders. "Ik heb met niemand een probleem", zo stelt hij. Sterker nog: Verstappen en Hamilton hebben het na afloop van het 2022-seizoen nog erg gezellig gehad samen. "We hebben samen gegeten in Abu Dhabi en we hadden veel plezier en een goede tijd samen, dus in dat opzicht is alles in orde", aldus de regerend wereldkampioen.

OOK INTERESSANT: Met deze 5 racegames scheur je als Max Verstappen de winterstop door

Verstappen en Hamilton hebben respect voor elkaar

Dat betekent echter niet dat hij niet alles uit de kast trekt om Hamilton af te troeven op de baan. "Natuurlijk willen we iedereen verslaan, ook Lewis. Maar we zijn coureurs, dus dat is normaal", zo zegt Verstappen, die benadrukt dat hij en Hamilton "veel respect voor elkaar en elkaars prestaties" hebben.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)