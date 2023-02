Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 19:06 - Laatste update: 19:10

Red Bull Racing heeft op vrijdag een shakedown verreden met de RB19: het wapenfeit waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend seizoen de strijd aangaan. Op social media zijn de eerste beelden te zien.

De Oostenrijkse grootmacht heeft op 3 februari als tweede team het doek van de wagen voor aankomend seizoen getrokken. De RB19 heeft op het oog veel gelijkenissen met zijn voorganger. Qua livery is er vrijwel niets verandert, maar Red Bull Racing heeft ongetwijfeld bewust nog niet alles prijsgegeven. De nieuwe koets is vandaag voor het eerst door Verstappen en Pérez in de praktijk getest op het circuit van Silverstone. Dit gebeurde onder het mom van een filmdag, wat betekent dat beide coureurs maximaal 100 kilometer af mochten werken. De daadwerkelijke testdagen in Bahrein gaan op 23 februari van start.

RB19 👉 Spotted in the wild 👀 pic.twitter.com/B7BOKdR56Q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 10, 2023

