Vrijdag 10 februari 2023 15:09

Alfa Romeo heeft op vrijdag de C43 voor het eerst de baan opgestuurd voor een shakedown in Barcelona, maar daarbij valt direct op dat er een aantal details die tijdens de lancering in het oog sprongen, niet meer op de auto aanwezig zijn.

De Zwitserse renstal lanceerde op 7 februari als vierde team het nieuwe wapenfeit voor aankomend seizoen. Ondanks dat Alfa Romeo een vrij pijnlijk foutje maakte tijdens de live-stream, werd de C43 door veel fans met open armen ontvangen. Het team van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu heeft er namelijk voor gekozen om het aankomende Formule 1-seizoen met een nieuwe livery ten strijde te trekken. Het kleurenpatroon van de C43 bestaat grotendeels uit rood en zwart, aangevuld met witte tinten. Dit terwijl de afgelopen jaren wit juist de boventoon voerde.

Bijzondere vloer

Naast de livery viel veel fans echter vrij snel nog iets op: de vloer van de C43. Beide zijkanten van de vloer waren op de foto's en bij het showmodel namelijk opgedeeld in negen losse profieltjes, iets wat we afgelopen jaar - toen de nieuwe technische reglementen werden geïntroduceerd - bij niet één van de teams hebben gezien. Op het oog lijkt het te zijn ontwikkeld om de luchtstroom onder de auto te beïnvloeden, maar het is nog maar even de vraag of we dit zodra het seizoen van start gaat nog terug gaan zien.

Shakedown Barcelona

Alfa Romeo is op vrijdag namelijk in Barcelona waar een shakedown wordt uitgevoerd met de C43. Een shakedown is in een notendop een korte testrit van maximaal 100 kilometer met speciale banden van Pirelli, om te kijken of alle essentiële systemen (veilig) werken en of de coureur comfortabel in de cockpit zit. Alfa Romeo heeft een video gedeeld waarin de C43 de pitstraat uitrijdt, maar hier zijn de bijzondere zijkanten van de vloer duidelijk niet aanwezig. Tot de testdagen in Bahrein is het dus de vraag of Alfa Romeo de concurrentie een loer wilde draaien tijdens de presentatie, of dat we de bijzondere vloer straks wel weer op de auto gaan zien.

Your first look at #F1 2023 on track. ♥️ #GetCloser pic.twitter.com/P3oMh0xtqk — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 10, 2023

