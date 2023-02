Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 februari 2023 09:48

Lewis Hamilton gaat alweer even mee in de Formule 1 en hoewel de zevenvoudig wereldkampioen heel veel successen gekend heeft, moest hij ook wel eens door de zure appel heen bijten. Volgens Mercedes trackside engineer Andrew Shovlin kan de Britse coureur dat als geen anders en is hij goed in verliezen.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen. Momenteel maakt de Brit zich klaar voor het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Tegen verlies kunnen

In dat seizoen hoopt hij in ieder geval weer mee te doen om de bovenste plekken én het wereldkampioenschap, nadat hij in 2022 teleurstellend zesde werd. Het betekende een lastig jaar voor Hamilton, maar volgens Shovlin is hij één van de coureurs die het beste tegen zijn verlies kan. "Je kan Lewis natuurlijk niet vragen om blij te zijn wanneer hij een race heeft verloren. Zo werkt dat niet. Maar hij kan wel heel goed tegen zijn verlies. Vooral als je iemand nodig hebt die terug komt en de volgende race wint. Hij is eigenlijk beter in verliezen dan de meesten die ik heb gezien", verklaart Shovlin tegenover de BBC.

Lachen of leuk interview

Hij legt uit wat hij precies bedoelt. "Dat is vooral om hoe ijverig hij vervolgens te werk gaat om te begrijpen wat hij de volgende keer beter moet doen en welke kansen hij gemist heeft. Hij houdt daar niet van, maar het gaat om het resultaat van de volgende race. Niet om of hij aan het lachen is of een leuk interview geeft. Hamilton gaat komend seizoen in ieder geval met vers opgeladen batterijen én de kennis van de W13 op jacht naar alweer zijn achtste wereldtitel, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)