Jordan wijst nieuwe teamgenoot Verstappen aan, Sauber maakt F1 Academy-coureur bekend | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 9 januari 2024 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze dinsdag werd de vijfde coureur voor het nieuwe F1 Academy-seizoen bekendgemaakt. Carrie Schreiner heeft haar handtekening gezet bij Sauber Motorsport, de equipe die Stake F1 Team runt. Als we de Italiaanse media moeten geloven, kondigt Ferrari volgende maand tijdens de lancering van de auto van 2024 haar coureurs voor de toekomst aan. De verwachting is dat de contracten van Charles Leclerc en Carlos Sainz verlengd worden. Waar we in 2024 ook nog naar uit kunnen kijken is de onthulling van de Red Bull-hypercar die door Adrian Newey is ontworpen. Verder vertelt McLaren-CEO Zak Brown over zijn verwachtingen van de concurrentie aankomend seizoen, gaat Ruud Hendriks, grondlegger van onder andere RTL Nederland, in op de financiële situatie van Viaplay en wijst Eddie Jordan een nieuwe teamgenoot aan voor Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Brown houdt rekening met Mercedes: "Misschien pakt Hamilton wel wereldtitel acht"

McLaren maakte het afgelopen seizoen één van de sterkste comebacks van de afgelopen jaren en het team van CEO Zak Brown staat er inmiddels goed op in de rangorde. Toch vreest de Amerikaan naast Max Verstappen volgend seizoen voor een andere coureur: Lewis Hamilton. Ook houdt hij rekening met Ferrari evenals Mercedes. "Deze teams hebben alles wat je nodig hebt om geweldige teams te zijn. Ik zou niet verbaasd zijn als we het gaan meemaken dat Mercedes ineens helemaal terug is en Lewis zijn achtste wereldkampioenschap wint," stelde Brown in gesprek met Speedcafe. Meer lezen? Klik hier!

Hendriks schetst doemscenario voor Viaplay: "Allemaal uitstel van executie"

Ruud Hendriks, grondlegger van onder andere RTL Nederland, is bij F1 Aan Tafel van mening dat Viaplay het niet lang meer gaat volhouden. Woensdag zullen de aandeelhouders moeten gaan instemmen met de kapitaalinjectie, maar volgens Hendriks is dat slechts uitstel van executie. "Dit is een kwestie van even tijd overbruggen. In de mediawereld weet je altijd bepaalde dingen. Zo wordt er altijd geconsolideerd en kleine spelers worden altijd opgegeten door grotere spelers. Als je een groot Europees concern pretendeert te zijn en je moet je uiteindelijk terugtrekken uit Scandinavië, wat uiteindelijk een hele kleine markt is. Ik bedoel, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland, het stelt allemaal niets voor. Het is allemaal nog kleiner dan de Duitse markt. Dus dit is een gelopen race en slechts een kwestie van tijd." Meer lezen? Klik hier!

Red Bull presenteert in 2024 eigen hypercar

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het project van Adrian Newey, de RB17, in 2024 aan de buitenwereld getoond zal worden. Uiteindelijk kunnen liefhebbers de hypercar aanschaffen voor een prijskaartje van rond de vijf miljoen pond en de levering zal in 2025 zijn. De ontwerper van Red Bull Racing heeft eerder ook al de Aston Martin Valkyrie op de markt gebracht en is nu dus bezig met de RB17, naast zijn werkzaamheden voor het Formule 1-team. Het was een langgekoesterde droom van Newey om straatauto's te ontwerpen en om hem binnenboord te houden, zijn deze projecten bij hem neergelegd. Meer lezen? Klik hier!

'Ferrari maakt tijdens presentatie 2024-auto verlengingen Sainz en Leclerc bekend'

Volgens het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport zal Ferrari tijdens de presentatie van de 2024-bolide ook gelijk meedelen dat Carlos Sainz en Charles Leclerc hun krabbel onder een contractverlenging hebben gezet. Het duo van het Italiaanse team heeft nog een verbintenis tot het einde van 2024 op zak, maar de verwachting is dat Sainz en Leclerc ook de komende jaren nog in het Ferrari-rood te zien zullen zijn. Achter de schermen is er bij Ferrari veel aan het veranderen onder leiding van Frédéric Vasseur, maar de coureurs lijken wel te voldoen aan het toekomstplaatje. Het Italiaanse team heeft sinds 2007 geen wereldkampioenschap meer mee naar huis kunnen nemen en de Fransman is aangesteld om daar verandering in te brengen. Meer lezen? Klik hier!

Jordan wijst naar Albon: 'Zou graag zien dat hij de kans krijgt naast Max'

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan zou Alexander Albon toch wel de perfecte vervanger van Sergio Pérez zijn. De 75-jarige Jordan geeft in de Formula For Success-podcast aan dat hij een zwakke plek heeft voor Albon, maar stelt ook dat de Britse Thai inmiddels wel de spreekwoordelijke 'kers op de taart' van Red Bull kan worden. "Ik zou graag zien dat hij op een gegeven moment de kans krijgt naast Max, want ik denk dat hij een grote verrassing zou kunnen zijn," stelde Jordan. Voorlopig is Pérez nog altijd de ideale tweede man van Red Bull Racing, want in 2023 wist de renstal voor het eerst in haar geschiedenis het seizoen af te sluiten met een één-tweetje in het coureursklassement. Echter, het contract van 'Checo' loopt tot het einde van 2024, en er zijn meer gegadigden voor het zitje naast Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Carrie Schreiner tekent bij Sauber voor stoeltje in F1 Academy aankomend seizoen

Carrie Schreiner zal net als in 2023 ook dit jaar weer racen in de F1 Academy. De 25-jarige uit het Duitse Saarland heeft haar handtekening gezet bij Sauber Motorsport, de Zwitserse formatie die het Stake F1 Team runt wat we tot vorig jaar nog kenden als Alfa Romeo. Ze zal in de F1 Academy rijden voor Campos Racing en kijkt uit naar haar tweede seizoen in het kampioenschap: "Ik ben er trots op om dit team en de Sauber Academy te vertegenwoordigen in de F1 Academy dit jaar. Na een spannend eerste seizoen kijk ik ernaar uit om weer aan de slag te gaan. Sauber heeft een indrukwekkende geschiedenis in de autosport en ik wil mijn steentje bijdragen aan het voortzetten van het succesverhaal in de F1 Academy. Ik heb maar één doel voor dit seizoen: winnen, terwijl ik het team vertegenwoordig en meer aandacht creëer voor vrouwen in de autosport." Meer lezen? Klik hier!