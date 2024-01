Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan zou Alexander Albon toch wel de perfecte vervanger van Sergio Pérez zijn. De 75-jarige Jordan geeft in de Formula For Success-podcast aan dat hij een zwakke plek heeft voor Albon, maar stelt ook dat de Britse Thai inmiddels wel de spreekwoordelijke 'kers op de taart' van Red Bull kan worden.

Albon heeft in het verleden al eens zijn kans naast Verstappen gehad bij het Oostenrijkse topteam. Toch werd de Williams-coureur destijds te licht bevonden door de top van het team en Pérez werd juist aan het einde van 2020 aangekondigd als vervanger van Albon. Inmiddels heeft de 27-jarige Albon de nodige vlieguren bij Williams gemaakt en Jordan schat in dat hij nu wel rijp is voor een zitje naast de Nederlander.

Albon grote verrassing

"Ik heb echt een zwak voor Albon. Ik denk gewoon dat hij in de juiste situaties echt de kers op de taart kan zijn", zo stelt Jordan. "Ik zou graag zien dat hij op een gegeven moment de kans krijgt naast Max, want ik denk dat hij een grote verrassing zou kunnen zijn." Voorlopig is Pérez nog altijd de ideale tweede man van Red Bull Racing, want in 2023 wist de renstal voor het eerste in haar geschiedenis het seizoen af te sluiten met een een-tweetje in het coureursklassement.

Alternatieven

Het contract van 'Checo' loopt tot het einde van 2024, maar er zijn meer gegadigde voor het zitje naast Verstappen. Niet alleen Pérez zelf maakt volgens teambaas Christian Horner nog kans op een verlenging, ook de beide coureurs van het zusterteam azen op het zitje van de Mexicaan. Yuki Tsunoda gaat in 2024 zijn vijfde jaar bij AlphaTauri rijden en Daniel Ricciardo heeft er ook geen geheim van gemaakt dat hij een terugkeer naast Verstappen wel ziet zitten.