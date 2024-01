Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 januari 2024 10:11

Het team van Red Bull Racing legt zich neer bij het motorreglement dat in 2026 van kracht gaat. Christian Horner, maar ook Max Verstappen spraken eerder over mogelijke 'Frankenstein'-auto's en hoewel Pierre Waché ook wel enkele problemen voorziet, stelt hij bij Motorosport.com wel dat dit de regels zijn, waar de teams het mee moeten gaan doen.

Red Bull Racing zal vanaf de start van het nieuwe reglement met haar eigen geproduceerde motor op de startgrid verschijnen. De helft van het vermogen zal vanaf 2026 uit de verbrandingsmotor komen, de andere helft uit de elektrische motor. Precies daar zou het probleem nu liggen, want de opslag van de elektrische energie laat volgens Waché nog te wensen over. "Het aandeel elektrisch vermogen wordt in 2026 erg groot en als je die energie - net als in je elektrische auto - niet meer kunt inzetten, dan gaat de snelheid natuurlijk enorm omlaag en is het gevoel niet zo fijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: AlphaTauri-CEO over cruciale verhuizing naar Milton Keynes: "Groeien uit ons jasje"

Geen steun voor aanpassing

Met die kennis in het achterhoofd heeft Red Bull Racing geprobeerd om een wijziging door te voeren voor het nieuwe reglement, maar vond het team weinig steun van de andere renstallen. De vicepresident van Alpine, Bruno Famin, was er in december nog duidelijk over: "Alle motorfabrikanten zijn op dit moment al hard aan het werk. Ze hebben inmiddels al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van de motor en ook voor de technologie die ze willen ontwikkelen. Nu nog dingen veranderen aan het motorreglement zou niet goed zijn. Het is zelfs onacceptabel, dat is duidelijk."

'Het is wat het is'

Waché legt echter uit dat het reglement er simpelweg te snel doorheen is gedrukt, om nieuwe motorfabrikanten te verleiden om aan de Formule 1 mee te doen. De regels voor het nieuwe chassis, die zijn niet op hetzelfde moment bedacht en juist daar ligt volgens hem het probleem. "Ze hadden beide reglementen tegelijkertijd moeten bedenken, maar dat is met de kennis van nu. Voor ons was het ook niet makkelijk om alles tegelijk te doen, aangezien we natuurlijk volle bak aan het pushen waren om beide kampioenschappen te winnen. Maar dat [beide reglementen niet tegelijk zijn uitgetekend] is het grootste probleem. Ik wil hen [FIA en F1] dat niet echt kwalijk nemen, maar het is wel wat het is. We moeten het er nu mee doen en we moeten hier vooral van leren voor de volgende keer."