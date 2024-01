Remy Ramjiawan

Het team van AlphaTauri is op de achtergrond bezig met de verhuizing naar Milton Keynes. CEO Peter Bayer wijst naar een cruciale stap, want op deze manier kunnen er Britse engineers worden aangetrokken, iets wat in Faenza toch een stuk lastiger was.

In gesprek met Autosport.com legt Bayer uit dat het team de afgelopen jaren uit haar jas is uitgegroeid. De fabriek van het team dat in Bicester stond, is inmiddels te klein geworden, ook ontbreken er basale factoren zoals parkeerplaatsen en een kantine voor het personeel. "We moeten een aantrekkelijke werkgever zijn. In de eerste plaats begint het uiteraard met het team als zodanig, met de identiteit, maar dan zijn er ook de faciliteiten en de mogelijkheden voor mensen om een ​​carrièrepad te hebben. En daarom zullen die faciliteiten uiterst belangrijk zijn."

Van Minardi naar AlphaTauri

Het team heeft duidelijke Italiaanse roots en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de renstal is ontstaan uit het voormalige Minardi. Toch wijst Bayer naar de nadelen van een team dat gevestigd is in Italië. "We voeren momenteel een intensieve wervingscampagne en we zijn nu blij dat we Brits toptalent een werkplek in Groot-Brittannië kunnen bieden. Want voor hen, ik zeg het niet graag, is Faenza prachtig, maar het is een probleem." Vooral het gezin van de desbetreffende medewerker komt in een andere wereld. "Als je geen Italiaans spreekt, en als je kinderen geen baby's meer zijn, is de verhuizing heel moeilijk, om eerlijk te zijn."

Peter Bayer

Kansen

Op het sportieve gebied zal de verhuizing volgens Bayer alleen maar voordelen opleveren. "We verhuizen naar een grotere faciliteit in Milton Keynes, want we groeien uit ons jasje. En dat biedt ook kansen. De hoeveelheid activiteiten die we doen in het Verenigd Koninkrijk is vergelijkbaar, maar we breiden de omvang van die operatie uit, dus dat is positief."