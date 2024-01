Remy Ramjiawan

Volgens het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport zal Ferrari tijdens de presentatie van de 2024-bolide ook gelijk meedelen dat Carlos Sainz en Charles Leclerc hun krabbel onder een contractverlenging hebben gezet.

Het duo van Ferrari heeft nog een verbintenis tot het einde van 2024 op zak, maar de verwachting is dat Sainz en Leclerc ook de komende jaren nog in het Ferrari-rood te zien zullen zijn. Achter de schermen is er bij Ferrari veel aan het veranderen onder leiding van Frederic Vasseur, maar de coureurs lijken wel te voldoen aan het toekomstplaatje. Het Italiaanse team heeft sinds 2007 geen wereldkampioenschap meer mee naar huis kunnen nemen en de Fransmans is aangesteld om daar verandering in te brengen.

Rijdersduo lijkt aan te blijven

Begin december liet Italpress al doorschemeren dat de Scuderia meer dan tevreden is over het duo en dat de contracten al zijn ondertekend. Toch is het nog niet bevestigd en medegedeeld aan de buitenwereld. Gianluca Gasperini van La Gazzetta Dello Sport meldt: "Op 13 februari, samenvallend met de presentatie van de nieuwe auto, zou de officiële aankondiging van de contractverlenging van Leclerc en Sainz kunnen plaatsvinden."

Verschillende looptijden

De nieuwe verbintenissen zouden wel verschillen van elkaar. Zo wordt Leclerc nog altijd als de toekomst van het team beschouwd, daar waar Sainz als ideale tweede man wordt gezien. Daarnaast is de naam van de Spanjaard ook een aantal keren genoemd bij het nog op te richten Formule 1-team van Audi.