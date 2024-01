Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 januari 2024 14:42 - Laatste update: 15:59

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het project van Adrian Newey, de RB17, in 2024 aan de buitenwereld getoond zal worden. Uiteindelijk kunnen liefhebbers de hypercar aanschaffen voor een prijskaartje van rond de vijf miljoen pond en de levering zal in 2025 zijn.

De ontwerper van Red Bull Racing heeft eerder ook al de Aston Martin Valkyrie op de markt gebracht en is nu dus bezig met de RB17, naast zijn werkzaamheden voor het Formule 1-team. Het was een langgekoesterde droom van Newey om straatauto's te ontwerpen en om hem binnenboord te houden, zijn deze projecten bij hem neergelegd.

'Perfect project om Formule 1-vaardigheden toe te passen'

Horner legt bij Autocar uit dat Newey weer toe was aan het ontwerpen van een straatauto. "Adrian wilde in 2014 al een auto voor ons maken en op dat moment vonden we een oplossing door samen met Aston Martin al het ontwerpwerk voor de Valkyrie te doen", zo vertelt Horner. Inmiddels zijn er nieuwe technieken geleerd en die wil Newey graag toepassen op de RB17. "Dit is een perfect project dat gebruik maakt van de vaardigheden die we hebben, dus het zal onze Formule 1-activiteiten aanvullen in plaats van ervan afleiden."

Red Bull Advanced Technologies

De RB17 zal de allereerste straatauto worden die ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd wordt door Red Bull. Het gaat dan om een V8-hypercar met 1250 pk. De portemonnee moet wel worden getrokken voor de RB17, want met een prijskaartje van rond de vijf miljoen pond is de wagen niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast zullen er slechts vijftig exemplaren worden geproduceerd.

RB17

Dat er is gekozen voor de naam RB17, heeft alles te maken met het 2021-seizoen. Zo was het initieel de bedoeling dat het nieuwe reglement in 2021 zou ingaan, maar dat had de sport met één jaar uitgesteld vanwege de pandemie. De bolide waar Verstappen zijn eerste titel mee wist te winnen, was dan ook de RB16B. Een evolutie van de auto van 2020.