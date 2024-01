Remy Ramjiawan

Maandag 8 januari 2024 11:41 - Laatste update: 13:03

Het 2024-seizoen moet nog gaan beginnen, maar volgens Red Bull-performance engineer Ben Waterhouse is het Oostenrijkse team al bezig met de wagen van volgend seizoen. De reglementen blijven tot en met 2025 grotendeels hetzelfde en de renstal lijkt al vooruit te werken.

De opvolger van de succesvolle RB19, de RB20 moet nog worden gepresenteerd. Het wapenfeit van Max Verstappen en Sergio Pérez krijgt de schone taak om het 2023-seizoen te overtreffen, in hoeverre dat natuurlijk mogelijk is. Red Bull Racing wist namelijk, op één race na, alle Grands Prix te winnen. Toch wordt er achter de schermen niet alleen naar het komende jaar gekeken, ook over het seizoen erna, wordt al nagedacht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-president gaat in op frictie met FOM: "Wat wrijving is soms gezond"

'RB20 al grotendeels voltooid'

Volgens de performance engineer van Red Bull Racing is het team achter de schermen al een tijdje bezig met de afronding van de opvolger van de RB19. "De RB20 is, in onze wereld, grotendeels compleet vanuit een ontwerpaspect. Alle mechanica zijn al gedefinieerd. De auto zit nu in het definitieve ontwerpproces en gaat vervolgens naar het productieproces", zo legt hij bij Racecar Engineering Magazine het stappenplan uit.

Aandacht voor 2025

Met de voltooiing van de wagen van 2024, gaat de aandacht bij Waterhouse dan ook langzaam maar zeker richting 2025: "De RB20 is een auto die minstens zes maanden oud is en we beginnen onze aandacht al te richten op RB21, terwijl het seizoen [2024] nog niet eens begonnen is."