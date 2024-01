Remy Ramjiawan

Maandag 8 januari 2024 10:24

FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt het heel 'gezond' dat er wat wrijving is tussen hem en de CEO van de FOM, Stefano Domenicali. De twee partijen lagen het afgelopen seizoen meerdere keren met elkaar in de clinch, maar volgens de voorzitter is het allemaal bedoeld om wat duidelijkheid tussen de organisaties te creëren.

Het afgelopen seizoen leek de onderlinge wrijving tussen de twee partijen binnen de Formule 1 tot een hoogtepunt te komen. Zo heeft de internationale autosportbond aan het begin van 2023 ervoor gekozen om het aanmeldingsproces voor nieuwe teams te openen, daar waar de FOM duidelijk wat huiveriger is om nieuwe renstallen toe te laten. Inmiddels heeft het desbetreffende team van Michael Andretti al het groene licht gekregen van de autobond, maar de FOM laat nog altijd op zich wachten.

'Ben niet betrokken bij kaartverkoop'

De FOM is volgens Ben Sulayem verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten, alles daarbuiten komt op het bordje van de FIA, zo legt hij bij Motorsport Magazin uit. "Ik vraag alleen om duidelijkheid en eerlijkheid. Ik ben niet betrokken bij de aandelenprijs of de kaartverkoop. We moeten gewoon eerlijk zijn, dat is mijn missie." Sinds 2022 staat de Emiraat aan het roer van de autosportbond en volgens hem is het soms nog steeds onduidelijk waar de invloed van de FOM stopt en die van de FIA begint. "We definiëren duidelijkheid tussen ons en FOM, Liberty. Dat is goed. We moeten begrijpen wie ik vertegenwoordig. Ik vertegenwoordig de verhuurder. We zijn geen dienstverlener! Nee, dat zijn we niet. Ik blijf dat zeggen en ik geloof het."

'Wrijving is soms gezond'

Hoewel de twee partijen het niet altijd met elkaar eens zijn, gelooft Ben Sulayem in een goede afloop. Daarnaast stelt hij dat wat frictie alleen maar goed is. "Maar zoals je zei, wrijving is soms gezond om het beste naar boven te halen. Ik ben het helemaal met je eens. Het is net als met het lichaam: als je 's ochtends wakker wordt met pijn, dan weet je tenminste dat er iets mis is."