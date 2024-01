Remy Ramjiawan

Dinsdag 9 januari 2024 13:06 - Laatste update: 13:39

Ruud Hendriks, grondlegger van onder andere RTL Nederland, is bij F1 Aan Tafel van mening dat Viaplay het niet lang meer gaat volhouden. Woensdag zullen de aandeelhouders moeten gaan instemmen met de kapitaalinjectie, maar volgens Hendriks is dat slechts uitstel van executie.

Woensdag staat er een cruciale aandeelhoudersvergadering voor Viaplay op de planning. Zo zal er worden bepaald of de kapitaalinjectie, die ongeveer 350 miljoen euro betreft, wordt goedgekeurd. Mocht dit bedrag het groene licht krijgen, dan zouden Canal+ en PPF in totaal zo'n zestig procent van de aandelen in handen krijgen. Daar staat wel tegenover dat de huidige aandeelhouders hun eigen aandeel zien verwateren.

Artikel gaat verder onder video

Geen oplossing voor lange termijn

Toch is het bedrijf daar volgens Hendriks niet zomaar mee gered. "Dit is allemaal uitstel van executie. Dit is een kwestie van even tijd overbruggen. In de mediawereld weet je altijd bepaalde dingen. Zo wordt er altijd geconsolideerd en kleine spelers worden altijd opgegeten door grotere spelers." Hendriks stelt dan ook dat Viaplay op den duur "wordt opgegeten door een grote speler".

Dat is volgens hem dan ook onvermijdelijk. "Als je een groot Europees concern pretendeert te zijn en je moet je uiteindelijk terugtrekken uit Scandinavië, wat uiteindelijk een hele kleine markt is. Ik bedoel, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland, het stelt allemaal niets voor. Het is allemaal nog kleiner dan de Duitse markt. Dus dit is een gelopen race en slechts een kwestie van tijd." Het Scandinavische bedrijf is momenteel rond de 40 miljoen euro waard en dat noemt Hendriks dan ook 'lachwekkend'.

F1-rechten terug naar Ziggo?

Mocht Viaplay het niet redden, dan is Ziggo (voormalig rechtenhouder) niet direct de partij waar de uitzendrechten heen gaan. De verwachting is dat de beheerder van de rechten, in dit geval de FOM, opnieuw een biedingsronde zal uitvaardigen voor de Nederlandse uitzendrechten. Datzelfde geldt voor de radiorechten, die momenteel ook bij Viaplay liggen. "Wat mij tegenstaat bij Viaplay, is dat het bedrijf gewoon arrogant is geweest. Het commentaar van Olav [Mol], wat hij bij Grand Prix Radio deed, was natuurlijk geen wezenlijke concurrentie voor Viaplay en als je dan toch heel kinderachtig een aantal tonnen gaat neerleggen om Grand Prix Radio dwars te bomen. Dan verdien je het niet om te overleven", aldus Hendriks.