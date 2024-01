Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 januari 2024 07:59

McLaren maakte het afgelopen seizoen één van de sterkste comebacks van de afgelopen jaren en het team van CEO Zak Brown staat er inmiddels goed op in de rangorde. Toch vreest de Amerikaan naast Max Verstappen volgend seizoen voor een andere coureur: Lewis Hamilton.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende rake upgrades. De laatste races deed het team steeds uitstekend mee en men had richting de laatste races van het seizoen goede hoop op mooie resultaten. Dat lukte, want beide wagens mochten bijvoorbeeld in Japan en Qatar mee naar het podium.

Adrian Newey-magie

Inmiddels is de illustere Britse renstal voor 2024 dus weer een team om rekening mee te houden. Ook zelf ziet Brown dat het goed zit: "We zijn blij met wat we in de windtunnel zien. We hebben het gevoel dat we een stap vooruit gaan zetten. Hoeveel? Het mysterie hangt rondom Red Bull en de vraag wanner ze zich zijn gaan focussen op de auto van 2024. Volgens mij is het antwoord dat het vrij vroeg was. We moeten dus gaan zien hoeveel Adrian Newey-magie er op ons afkomt om te zien waar we staan", stelt hij in gesprek met Speedcafe.

Titel nummer acht?

Naast de Red Bulls, het duidelijke team om rekening mee te houden, houdt Brown ook zijn oren en ogen open richting de andere teams. Met name de Italiaanse collega's en het team van Mercedes zijn concurrenten waar hij rekening mee houdt: "Deze teams hebben alles wat je nodig hebt om geweldige teams te zijn. Ik zou niet verbaasd zijn als we het gaan meemaken dat Mercedes ineens helemaal terug is en Lewis zijn achtste wereldkampioenschap wint", besluit hij.