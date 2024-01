Williams en Mercedes langer met elkaar in zee, Red Bull al bezig met 2025-bolide | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 8 januari 2024 21:45 - Laatste update: 22:25

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste week van het nieuwe jaar zit er inmiddels alweer op en dat betekent dat we dus één week van de kalender af kunnen strepen richting het nieuwe Formule 1-jaar, dat in het weekend van 1 t/m 3 maart aftrapt in Bahrein. Ondertussen is er natuurlijk genoeg te zeggen en te schrijven over de koningsklasse, want de sport staat zelden tot nooit stil. Williams kondigde bijvoorbeeld een verlengde samenwerking met Mercedes aan, terwijl Red Bull op de achtergrond al bezig blijkt te zijn met de auto voor 2025.

Coronel: "Hamilton hoort in de paddock dat Red Bull daar heel goed mee bezig is"

Lewis Hamilton sprak eind vorig jaar zijn zorgen uit over de vroege start van Red Bull Racing wat betreft de auto voor aankomend Formule 1-seizoen. Tim Coronel begrijpt waar die zorgen bij de zevenvoudig wereldkampioen vandaan komen. Hij vertelt tegenover GPFans: "Lewis hoort in de paddock dat ze [Red Bull] daar heel goed mee bezig zijn. Hij weet daarnaast dat Mercedes nog aan het vechten is - zij hebben een hele switch qua ontwerp gemaakt - om die tijd te benutten en eerder met de volgende auto te beginnen. Dus je hoort daar wel angst bij hem." Meer lezen? Klik hier!

Red Bull al bezig met RB21: "Daar ligt onze aandacht al op"

Het 2024-seizoen moet nog gaan beginnen, maar volgens Red Bull-performance engineer Ben Waterhouse is het Oostenrijkse team al bezig met de wagen van volgend seizoen. De reglementen blijven tot en met 2025 grotendeels hetzelfde en de renstal lijkt al vooruit te werken. "De RB20 is, in onze wereld, grotendeels compleet vanuit een ontwerpaspect. Alle mechanica zijn al gedefinieerd. De auto zit nu in het definitieve ontwerpproces en gaat vervolgens naar het productieproces", zo klinkt het. Verontrustende woorden voor de concurrentie, dus. Meer lezen? Klik hier!

Newey: "Verstappen is absoluut veeleisend, maar zijn feedback is goed"

Adrian Newey vertelt dat Max Verstappen, ondanks zijn veeleisendheid, een makkelijke coureur is om mee samen te werken. Dat komt deels door de goed geformuleerde feedback van de drievoudig wereldkampioen, aldus de Red Bull Racing-engineer. "Max weet hoe hij uit moet drukken wat hij van de auto wil. En met GP [Gianpiero Lambiase, chief engineer Red Bull Racing], zijn race-engineer, heeft hij het vertrouwen dat we met oplossingen zullen komen", vertelt Newey. Meer lezen? Klik hier!

Horner hint op aanbiedingen coureurs om gratis bij Red Bull te komen rijden: "Maar Pérez is onze coureur"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelt dat het aan Sergio Pérez is om zijn stoeltje naast Max Verstappen ook voor 2025 te behouden. Er is immers veel interesse voor het tweede zitje bij het team, aldus de Brit. Horner vertelt: "Sergio is onze coureur. Als hij het goed doet, willen we hem houden in 2025. Maar alles draait om hoe hij presteert ten opzichte van zijn teammaat." Meer lezen? Klik hier!

Williams verlengt motordeal met Mercedes tot en met 2030

Het team van Williams zal tot en met 2030 gebruik blijven maken van power units van Mercedes. Daarmee blijft het team uit Grove bij de partner die het al sinds 2014 aan haar zijde heeft. "We hebben genoten van een langdurige samenwerking met Mercedes-Benz en we zijn zeer verheugd deze samenwerking uit te breiden naar het volgende tijdperk van de Formule 1", zo kondigt teambaas James Vowles aan bij het nieuws. Meer lezen? Klik hier!