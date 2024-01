Remy Ramjiawan

Maandag 8 januari 2024 15:13 - Laatste update: 15:27

Het team van Williams zal tot en met 2030 gebruik blijven maken van power units van Mercedes. Daarmee blijft het team uit Grove bij de partner die het al sinds 2014 aan haar zijde heeft.

Vanaf 2026 gaat het nieuwe motorreglement in en de power unit zal op diverse vlakken verschillen van de huidige krachtbronnen. De grootste verandering is misschien wel de verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte. Ook zullen de nieuwe motoren gebruik maken van CO2-neutrale brandstof. Het is voor de motorfabrikanten een enorme uitdaging.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA-president gaat in op frictie met FOM: "Wat wrijving is soms gezond"

'Zeer verheugd met samenwerking'

"We hebben genoten van een langdurige samenwerking met Mercedes-Benz en we zijn zeer verheugd deze samenwerking uit te breiden naar het volgende tijdperk van de Formule 1", zo kondigt teambaas James Vowles aan. "Deze langetermijnovereenkomst met Mercedes is een positieve stap en maakt deel uit van onze doelstellingen voor de toekomst, terwijl we onze ontwerp- en productie-expertise en capaciteiten nog steeds in eigen huis zullen behouden."

We are delighted to continue our partnership with Mercedes-Benz into the new era of Formula 1 from the 2026 season onwards 🤝 — Williams Racing (@WilliamsRacing) January 8, 2024

'Deal benadrukt kracht van Mercedes-Benz'

Naast Williams heeft McLaren eerder ook al aangekondigd bij Mercedes te blijven en Toto Wolff is dan ook tevreden. "We zijn verheugd om Williams Racing te bevestigen als het tweede klantenteam dat we zullen hebben voor de power unit-reglementen van 2026. Het nieuws van vandaag benadrukt de kracht van het aanbod van Mercedes-Benz in de Formule 1 en, belangrijker nog, het valideert, maar versterkt ook, onze algemene autosportstrategie."