Jan Bolscher

Maandag 8 januari 2024 11:07

Adrian Newey vertelt dat Max Verstappen, ondanks zijn veeleisendheid, een makkelijke coureur is om mee samen te werken. Dat komt deels door de goed geformuleerde feedback van de drievoudig wereldkampioen, aldus de Red Bull Racing-engineer.

Verstappen is sinds zijn debuut in de Formule 1 uitgegroeid tot een van de beste coureurs die voet heeft gezet in de paddock. De Red Bull Racing-coureur heeft de afgelopen drie jaar achtereenvolgend beslag gelegd op het wereldkampioenschap en verbrak met name in 2023 record na record. Het is dan ook een publiek geheim dat de 26-jarige Nederlander naar het circuit komt om te racen en de bijbehorende verplichtingen het liefst links zou laten liggen.

Samenwerking met Verstappen

Ook verwacht Verstappen ieder weekend het maximale van zichzelf, en daarmee ook van iedereen binnen zijn team. Ondanks die hoge lat is het fijn om met de Limburger samen te werken, aldus Adrian Newey: "Hij is een hele makkelijke coureur om mee te werken", klinkt het in gesprek met Motorsport.com. "Hij is natuurlijk veeleisend, absoluut. Maar zijn feedback is goed, het is niet te gecompliceerd"

Vertrouwen in het team

Newey heeft bij verschillende teams grootse successen geboekt met zijn ontwerpen, en wordt door velen gezien als een van de beste engineers uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij vervolgt: "Max weet hoe hij uit moet drukken wat hij van de auto wil. En met GP [Gianpiero Lambiase, chief engineer Red Bull Racing], zijn race-engineer, heeft hij het vertrouwen dat we met oplossingen zullen komen. Dat lukt niet altijd. Singapore [GP Singapore 2023, de enige race die Red Bull niet won dat jaar] was daar een voorbeeld van. Maar we doen ons best."