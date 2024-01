Jan Bolscher

Maandag 8 januari 2024 12:29

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelt dat het aan Sergio Pérez is om zijn stoeltje naast Max Verstappen ook voor 2025 te behouden. Er is immers veel interesse voor het tweede zitje bij het team, aldus de Brit.

Sergio Pérez debuteerde in 2021 bij Red Bull Racing, nadat zowel Pierre Gasly als Alexander Albon geen vuist wisten te maken als teammaat van Max Verstappen. De Mexicaan maakt sindsdien bij vlagen indruk, maar schiet ook met regelmaat te kort qua performance. Ondanks dat Pérez in 2023 tweede wist te worden in het wereldkampioenschap, werd zijn seizoen gekenmerkt door een opvallend slechte reeks. Met name tijdens de kwalificaties wist de 33-jarige coureur lang niet altijd goed te presteren. Toch mag hij - vooralsnog - in ieder geval zijn contract tot eind 2024 uitzitten.

Kwalificaties Pérez

Of Pérez in 2025 ook nog voor de Oostenrijkse grootmacht rijdt, heeft hij volgens Christian Horner volledig in eigen hand: "Sergio is een hele goede coureur en het is een zware taak om de teammaat van Max te zijn", klinkt het tegenover Sky Sports. "Hij heeft veel mentale kracht laten zien door hoe hij daarmee is omgegaan. Waar hij zich op moet richten is de zaterdag: ervoor zorgen dat zijn gemiddelde kwalificatie veel dichter bij Max ligt. We willen dat hij verder naar voren op de grid start, vooral als het veld dichter bij elkaar komt te liggen. We kunnen het ons niet veroorloven dat er veel auto's tussen hem en Max zitten."

Interesse in Red Bull-zitje

De teambaas vervolgt: "2024 is een belangrijk jaar. Veel contracten van coureurs lopen op hun einde. We hebben ook veel talent is onze eigen stal zitten en de auto is natuurlijk heel aantrekkelijk voor andere coureurs." Horner hint er zelfs op dat coureurs hebben aangeboden gratis voor het team te komen rijden, zoals Ayrton Senna in 1993 al eens deed bij Williams voor het seizoen van 1994. "Zoiets is er wel een beetje geweest, maar er zijn geen garanties", klinkt het. "Sergio is onze coureur. Als hij het goed doet, willen we hem houden in 2025. Maar alles draait om hoe hij presteert ten opzichte van zijn teammaat."