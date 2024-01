Jan Bolscher

Maandag 8 januari 2024 09:38

Lewis Hamilton sprak eind vorig jaar zijn zorgen uit over de vroege start van Red Bull Racing wat betreft de auto voor aankomend Formule 1-seizoen. Tim Coronel begrijpt waar die zorgen bij de zevenvoudig wereldkampioen vandaan komen.

Mercedes legde afgelopen seizoen nipt beslag op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar reden tot een feestje was er niet. Het hele jaar werd er niet één race gewonnen en de achterstand op concurrent Red Bull Racing was groot. Fans van de Duitse grootmacht hopen dat de knappe koppen van het team tijdens de wintermaanden iets weten te vinden waarmee men in 2024 weer een gooi naar het wereldkampioenschap kan doen, maar Lewis Hamilton lijkt hier - met al zijn realisme en ervaring - vraagtekens bij te hebben. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi, de slotrace van het 2023-seizoen, noemde hij het bijvoorbeeld zorgwekkend dat Red Bull Racing op dat punt al maanden bezig was met de auto voor dit jaar.

Vroege start Red Bull Racing

"Hij weet wat er in de paddock speelt", vertelt Tim Coronel desgevraagd in gesprek met GPFans. "Wat hij probeert te zeggen is dat hoe meer energie je erin stopt, hoe meer er straks vanaf het eerste moment direct uitkomt. Dat hebben we toendertijd gezien: Honda zwaait af, maar de auto was al klaar. Ross Brawn neemt het over en ze winnen alles", doelt hij op het succesverhaal van Brawn GP in 2009. "Dus hoe meer tijd je erin stopt en hoe meer je al met die ontwikkeling bezig bent, hoe makkelijker de start is.

Angst bij Hamilton

Coronel vervolgt: "Lewis hoort in de paddock dat ze [Red Bull] daar heel goed mee bezig zijn. Hij weet daarnaast dat Mercedes nog aan het vechten is - zij hebben een hele switch qua ontwerp gemaakt - om die tijd te benutten en eerder met de volgende auto te beginnen. Dus je hoort daar wel angst bij hem, al hoop ik dat Mercedes - dat zijn ook geen domme jongens - het ook voor elkaar krijgt, en we echt weer die strijd krijgen."

