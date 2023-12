Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is vakantie voor de harde werkers in de Formule 1, maar het circus van de koningsklasse stopt nooit. Max Verstappen heeft uitgelegd op welk gebied Red Bull Racing nog kan verbeteren. Technisch directeur Pierre Waché neemt de kritiek mee voor de nieuwe RB20. De Nederlander heeft een briljant seizoen achter de rug en werd dan ook door de teambazen verkozen tot coureur van het jaar. Toto Wolff hoopt echter een van zijn eigen coureurs bovenaan te zien in 2024. De voorman van Mercedes deelde vandaag een waarschuwing uit richting Red Bull. Verder spreekt F1-commentator David Croft lovend over Williams-teambaas James Vowles, gaat Zhou Guanyu in op de geruchten dat hij bij Sauber vervangen zou worden en legt Bernie Ecclestone uit waarom hij Mick Schumacher graag bij Red Bull had willen zien.

Artikel gaat verder onder video

Teambazen kiezen Verstappen als coureur van het jaar 2023

Het was een mooi jaar voor Max Verstappen, die op vakkundige wijze zijn derde wereldtitel uit zijn loopbaan wist binnen te slepen. Onder de coureurs werd de Nederlander op donderdag al verkozen tot beste coureur van het seizoen, terwijl nu ook de teambazen zich daarbij aansluiten. De prestaties van Lewis Hamilton worden door de chefs een stuk lager ingeschat vergeleken met hoe de coureurs stemden, want hij komt in de verkiezing slechts als vijfde in plaats van tweede binnen, een plekje onder Leclerc, terwijl Norris op de derde plek eindigt. De prestaties van Alonso in de Aston Martin leveren hem onder teambazen de tweede plek op, terwijl Verstappen met zijn negentien zeges - niet geheel onverdiend dus - tot beste coureur van het jaar is verkozen. Meer lezen? Klik hier!

Croft lovend over eerste jaar Vowles: "Hij gaat binnen vier jaar naar een topteam"

James Vowles heeft zijn eerste seizoen bij het team van Williams erop zitten en de voormalig Mercedes-medewerker heeft er een goed jaar opzitten. David Croft spreekt lovend over de voorman en voorspelt grote dingen in de toekomst van Vowles. "Hij is zonder twijfel mijn teambaas van het jaar. Als je kijkt naar de tijd die hij kreeg om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol, heb je het over maximaal drie maanden. Dat is niet veel tijd om in een operatie te stoppen als je een soort van plan wil hebben. Hij werkt goed samen met de sponsoren, doet het goed met de media en legt niet alleen dingen uit over Williams, maar wat er allemaal op de baan gebeurt," vertelde de Formule 1-commentator bij de Sky Sports F1-podcast. Meer lezen? Klik hier!

Zhou gaat in op geruchten over toekomst in F1: "Boeit me eerlijk gezegd geen reet"

Zhou Guanyu tekende eerder dit jaar een contractverlenging voor een extra seizoen in de Formule 1. Er waren geruchten dat hij vervangen zou worden bij Sauber, maar Zhou "doesn't give a sh*t" om deze geruchten, om zo zijn eigen woorden te gebruiken. Naar verluidt waren Felipe Drugovich en Théo Pourchaire kandidaten om de teamgenoot van Valtteri Bottas te worden, maar daar zou volgens de Chinese coureur niks van waar zijn. Het zou puur politiek zijn geweest naast het uitwerken van de details waardoor het wat langer duurde om de contractverlenging aan te kondigen. "Het is politiek!", begon de 24-jarige uit Shanghai tegenover Motorsport.com. "Mensen zeiden dat Sergio [Pérez] met pensioen zou gaan tijdens de Mexicaanse GP, maar daar is niks mee gebeurd. Er zijn geruchten dat Fernando [Alonso] zijn stoeltje zou inwisselen [om bij Red Bull te gaan racen]. Te gek voor woorden." Meer lezen? Klik hier!

OOK INTERESSANT: VIDEO: Robert Doornbos blikt terug op 2023: 'Concurrentie heeft zitten slapen'

Ecclestone had Schumacher liever bij Red Bull gezien: "Daar zou hij beter begrepen zijn"

Bernie Ecclestone had Mick Schumacher graag bij het juniorprogramma van Red Bull gezien in plaats van bij die van Ferrari. De voormalige baas van de Formula One Group is van mening dat de energydrankfabrikant hem beter had kunnen helpen en en hoopt dat de jonge Duitser nog een kans krijgt in de Formule 1. "Bij Red Bull zou hij veel beter begrepen zijn bijvoorbeeld," vertelde hij tegenover RTL Deutschland. "Ze zouden hem hebben geholpen en omhoog geleid. Nu moet hij vechten en volhouden, en laten zien dat hij nog steeds in staat is om met goede prestaties te komen. In het beste geval zullen mensen hem zien en zeggen: 'We hebben hem nodig'. En niet andersom, dat hij op zoek is naar iemand die hem binnensleept vanwege zijn naam. Hij moet zijn naam nu vergeten en zich als persoon ontwikkelen." Meer lezen? Klik hier!

Wolff niet van plan om rustig af te wachten: "Nog twee belangrijke jaren te gaan"

Na opnieuw een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes, is het vizier inmiddels op volgend jaar gericht. Toto Wolff en zijn team hopen opnieuw het gat naar Red Bull te dichten, maar weten dat er iets speciaals voor nodig is. Men is bij de Zilverpijlen echter niet van plan zomaar af te wachten tot 2026, het jaar dat de motorreglementen op de schop gaan. "Ik wil dit herstel niet opgeven door te zeggen: 'Laten we 2026 afwachten met een nieuwe auto en nieuwe krachtbron.' Er zijn nog twee belangrijke jaren te gaan. Ik wil het zien als een bewijs van de kracht van dit team, dat we in staat zijn om ons te herpakken en te strijden voor kampioenschappen. Dat is ons duidelijke doel," vertelde de Oostenrijker aan Motorsport.com. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen heeft verbeterpunten voor Red Bull: 'Daarin zijn we nog niet de beste'

Twee van de drie races waarin Max Verstappen niet zegevierde tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen, werden gewonnen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez. Dat waren de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Maar het raceweekend waarin de Oostenrijkse formatie duidelijk het moeilijkst had, was in Singapore. Beide Red Bull-coureurs gingen niet door naar Q3 op het Marina Bay-stratencircuit. Verstappen werd op de zondag vijfde vanaf P11 en Pérez achtste vanaf P13, terwijl Carlos Sainz voor Ferrari won. Op de vraag van Autosport op welke manier Red Bull zich nog kan verbeteren, gaf de drievoudig wereldkampioen dan ook een duidelijk antwoord: "Ik denk vooral de stratencircuits en [de bochten op] lage snelheid, ook de kerbs. In dat soort dingen zijn we volgens mij momenteel niet de beste." Meer lezen? Klik hier!