Vrijdag 29 december 2023 09:59

Na opnieuw een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes, is het vizier inmiddels op volgend jaar gericht. Toto Wolff en zijn team hopen opnieuw het gat naar Red Bull te dichten, maar weten dat er iets speciaals voor nodig is. De Oostenrijker is echter niet van plan om rustig tot 2026 af te wachten.

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er na een lang jaar met 22 races op. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld.

2026

Een doekje voor het bloeden voor de formatie van Wolff. Na jaren van totale dominantie is het voor het team natuurlijk lastig om te accepteren dat die rol inmiddels aan Red Bull Racing is vergeven en men doet er in Brackley dan ook alles aan om de hegemonie weer naar zich toe te trekken. Men is bij de Zilverpijlen echter niet van plan zomaar af te wachten tot 2026, het jaar dat de motorreglementen op de schop gaan. "Ik wil dit herstel niet opgeven door te zeggen: 'Laten we 2026 afwachten met een nieuwe auto en nieuwe krachtbron.' Er zijn nog twee belangrijke jaren te gaan. Ik wil het zien als een bewijs van de kracht van dit team, dat we in staat zijn om ons te herpakken en te strijden voor kampioenschappen. Dat is ons duidelijke doel", vertelt de Oostenrijker aan Motorsport.com.

Auto vertrouwen

De voorman van Mercedes weet wél dat het geen gemakkelijke klus gaat worden: "Kijkend naar de kansen, wordt dat erg moeilijk. Kijken we naar de prestaties van andere teams, wat Aston Martin in de winter [van 2022 naar 2023] heeft gedaan, het herstel van McLaren, dat een seconde vond met een update die naar verwachting 0,25 seconde had moeten opleveren... Er is een sweet spot en die moet je zien te vinden, deze opent de weg naar meer potentieel. Het belangrijkste is dat de coureurs een auto beginnen te krijgen die zij kunnen vertrouwen, iets wat zij op dit moment niet kunnen", besluit Wolff.