Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 17:35

Max Verstappen maakte een dominant, maar niet perfect seizoen mee in de Formule 1 dit jaar. De coureur van Red Bull Racing ziet dat de energydrankfabrikant op bepaalde gebieden nog wel kan verbeteren.

Verstappen was in 2023 haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. In Japan stelde Red Bull haar zesde constructeurstitel veilig, toen Verstappen wederom als eerste over de streep kwam op Suzuka. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten.

Tegenvallende Grand Prix in Singapore

Twee van de drie races waarin Verstappen niet zegevierde, werden gewonnen door diens teamgenoot Sergio Pérez. Dat waren de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Het raceweekend waarin Red Bull duidelijk het moeilijkst had, was in Singapore. Beide coureurs van de Oostenrijkse formatie gingen niet door naar Q3 op het Marina Bay-stratencircuit. Verstappen werd op de zondag vijfde vanaf P11 en Pérez achtste vanaf P13, terwijl Carlos Sainz voor Ferrari won. Op de vraag van Autosport op welke manier Red Bull zich nog kan verbeteren, gaf de drievoudig wereldkampioen dan ook een duidelijk antwoord: "Ik denk vooral de stratencircuits en [de bochten op] lage snelheid, ook de kerbs. In dat soort dingen zijn we volgens mij momenteel niet de beste."

Heel voorzichtig zijn

Technisch directeur Pierre Waché neemt de kritiek van Verstappen mee tijdens de ontwikkeling van de RB20 deze winter. "Het team ziet diezelfde zwakte, misschien op een andere manier dan Max, omdat Max [een coureur] is, maar het is min of meer goed samengevat waar we voor volgend jaar aan moeten werken. De lage snelheid is duidelijk [zo'n gebied]. We zijn niet de beste in de bochten van 90 graden, zoals je kon zien in de kwalificatie in Bakoe. Singapore was ook niet fantastisch. Eveneens in hoeverre we de kerbs kunnen gebruiken en de hobbelige banen zijn niet perfect en op dat gebied moeten we verbeteren. Je kan de algemene potentie van iets wel verbeteren, maar meestal heeft dat ook invloed op andere delen van de auto. We moeten heel voorzichtig zijn dat we niet kapotmaken wat we qua sterke punten hebben opgebouwd. Dat is wat we proberen te doen - onze zwaktes verbeteren zonder teveel in te leveren op de sterke kanten die we hebben."