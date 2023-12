Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 december 2023 13:16

Het was een mooi jaar voor Max Verstappen, die op vakkundige wijze zijn derde wereldtitel uit zijn loopbaan wist binnen te slepen. Onder de coureurs werd de Nederlander op donderdag al verkozen tot beste coureur van het seizoen, terwijl nu ook de teambazen zich daarbij aansluiten.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Artikel gaat verder onder video

Verkiezing bij coureurs

Het uitstekende jaar van Verstappen werd eerder op de donderdag al beloond tijdens een verkiezing door de coureurs. De Nederlander kwam daar als beste van het stel bovendrijven na stemmen van zijn collega's, terwijl Lewis Hamilton en Fernando Alonso de top drie compleet wisten te maken. Ook Lando Norris en Charles Leclerc waren aanwezig bij de beste vijf, al moet de Monegask daarmee wel drie plekken toegeven ten opzichte van 2022.

Teambazen kiezen andere top vijf

Bij de teambazen ligt het op sommige gebieden wat anders. De prestaties van Hamilton worden door de chefs een stuk lager ingeschat, want hij komt in de verkiezing slechts als vijfde binnen, een plekje onder Leclerc, terwijl Norris op de derde plek eindigt. De prestaties van Alonso in de Aston Martin leveren hem onder teambazen de tweede plek op, terwijl Verstappen met zijn negentien zeges - niet geheel onverdiend dus - tot beste coureur van het jaar is verkozen.