Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 december 2023 14:12

James Vowles heeft zijn eerste seizoen bij het team van Williams erop zitten en de voormalig Mercedes-medewerker heeft er een goed jaar opzitten. David Croft spreekt lovend over de voorman en voorspelt grote dingen in de toekomst van Vowles.

Williams nam aan het eind van 2022 afscheid van Capito, nadat de Duitser twee jaar de leiding had over de Britse renstal. Men moest dus op zoek naar een opvolger en nam daar even de tijd voor. Nadat de nodige teambazen eind 2022 seizoen van plekje wisselden, duurde het bij Williams even tot er een officiële vervanger aan de buitenwereld gepresenteerd werd. Men vond hun gewenste voorman in Vowles, de man die lange tijd verantwoordelijk was voor de strategieën bij het team van Mercedes. Daar boekte hij grote successen met vele wereldtitels.

Artikel gaat verder onder video

Teambaas van het jaar

Het eerste jaar van Williams liet hij ook zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Het team boekte aan de hand van Alex Albon de zevende plaats in het wereldkampioenschap en Croft is zeer onder de indruk van Vowles. "Hij is zonder twijfel mijn teambaas van het jaar. Als je kijkt naar de tijd die hij kreeg om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol, heb je het over maximaal drie maanden. Dat is niet veel tijd om in een operatie te stoppen en je een soort van plan wil hebben", vertelt hij bij de Sky Sports F1-podcast.

Richting een topteam

Vowles vervolgt: "Hij werkt goed samen met de sponsoren, doet het goed met de media en legt niet alleen dingen uit over Williams, maar wat er allemaal op de baan gebeurt. Hij gaat ook veel om met de fans. Ik vind hem ook geweldig op social media, want daar spreekt hij ook direct tot de fans. Mensen raken geïnspireerd door hem." De analist voorspelt dan ook grootse dingen voor Vowles: "Ik denk dat hij teambaas wordt bij een topteam binnen drie of vier jaar tijd", stelt hij. Vowles wordt vaak gezien als potentiële opvolger van Toto Wolff bij Mercedes.